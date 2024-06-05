國發會：淨零預算支出路徑、目標及計畫明確 不應混淆

近來淨零轉型9,000億元預算備受討論，國發會5日晚間再度說明，淨零轉型是必要投資，且已成為全球共識，為了下一代生活環境及國家長遠發展，各國均大力投資淨零相關基礎建設，以達到淨零轉型目標，並掌握綠色商機。

國發會並強調，政府已公布2050淨零排放路徑及12項關鍵戰略行動計畫，淨零9,000億元預算規劃與目標明確，絕非僅限於綠能，且淨零預算嚴守財政紀律，依據計畫逐年編列，並經立法院審議。

針對今日有媒體將政府於2022年明確宣示之戰略目標，且依據計畫逐步推動中的淨零轉型9,000億元預算，與立法院刻正討論之《財政收支劃分法》及《花東交通建設三法》類比，國發會晚間以發布新聞稿方式進行說明。

國發會指出，2050淨零排放是全世界各國追求的目標，也是臺灣的目標。世界各國皆大舉投入預算，以達到淨零轉型的目標，鄰近國家如日本，亦已推動綠色轉型(GX)基本方針，預計於未來10年投資150兆日圓(逾新台幣30兆元)，進行其國內產業綠色轉型，強化產業競爭力。由此可見，追求淨零轉型目標，以掌握龐大之綠色商機，已是國際趨勢。我國基於國際社會責任及國家長遠發展，將持續推動淨零轉型，預計可帶動民間投資4兆元，創造產值5.9兆元。

國發會並提到，為達成2050淨零目標，政府於2022年3月公布臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明，2023年3月公布淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫，至2030年估計投入9,000億元預算，發展風電、光電、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、運具電動化及無碳化、淨零綠生活等關鍵領域，並非僅侷限於綠能產業。12項關鍵戰略行動計畫，皆已公布於國發會、永續會、環境部、經濟部等相關機關網站，供民眾查閱及檢視。

國發會強調，12項關鍵戰略行動計畫預算，已陸續通過立法院審核，編列於過去三年度（111、112及113年）中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，並非首次編列，可受公評。

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