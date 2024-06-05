快訊

罕見震央在彰化和美 規模3.7出現地鳴嚇壞民眾

國發會：淨零預算支出路徑、目標及計畫明確 不應混淆

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

近來淨零轉型9,000億元預算備受討論，國發會5日晚間再度說明，淨零轉型是必要投資，且已成為全球共識，為了下一代生活環境及國家長遠發展，各國均大力投資淨零相關基礎建設，以達到淨零轉型目標，並掌握綠色商機。

國發會並強調，政府已公布2050淨零排放路徑及12項關鍵戰略行動計畫，淨零9,000億元預算規劃與目標明確，絕非僅限於綠能，且淨零預算嚴守財政紀律，依據計畫逐年編列，並經立法院審議。

針對今日有媒體將政府於2022年明確宣示之戰略目標，且依據計畫逐步推動中的淨零轉型9,000億元預算，與立法院刻正討論之《財政收支劃分法》及《花東交通建設三法》類比，國發會晚間以發布新聞稿方式進行說明。

國發會指出，2050淨零排放是全世界各國追求的目標，也是臺灣的目標。世界各國皆大舉投入預算，以達到淨零轉型的目標，鄰近國家如日本，亦已推動綠色轉型(GX)基本方針，預計於未來10年投資150兆日圓(逾新台幣30兆元)，進行其國內產業綠色轉型，強化產業競爭力。由此可見，追求淨零轉型目標，以掌握龐大之綠色商機，已是國際趨勢。我國基於國際社會責任及國家長遠發展，將持續推動淨零轉型，預計可帶動民間投資4兆元，創造產值5.9兆元。

國發會並提到，為達成2050淨零目標，政府於2022年3月公布臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明，2023年3月公布淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫，至2030年估計投入9,000億元預算，發展風電、光電、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、運具電動化及無碳化、淨零綠生活等關鍵領域，並非僅侷限於綠能產業。12項關鍵戰略行動計畫，皆已公布於國發會、永續會、環境部、經濟部等相關機關網站，供民眾查閱及檢視。

國發會強調，12項關鍵戰略行動計畫預算，已陸續通過立法院審核，編列於過去三年度（111、112及113年）中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，並非首次編列，可受公評。

國發會 立法院

延伸閱讀

能立法幫公教年終加薪？憲法70條禁增加預算支出 憲法學者卻指：合憲

卓揆重申非核後…挺核閣員紛改口 賴士葆批：為保官位出賣專業良知

能源轉型千億商機湧現 布局綠能及電動車 ETF 握契機

圖表看時事／國發會喊出「護國群山」 圖解6關鍵產業全球市占

相關新聞

亞泥董事會通過 將以67.45億元私有化亞泥中控公司

亞泥（1102）5日晚間在證交所召開記者會，宣布董事會已通過私有化其大陸水泥業務子公司 - 亞泥（中國）...

延役修法若通過 經長：核二、核三可延役20、30年

因應未來AI增加用電需求，經濟部長郭智輝日前提出核三廠可能作為備援電力，他今天在立法院表示，若核電延役相關法條修正通過，...

日圓貶值波及台灣？ 央行總裁楊金龍稱影響有限：還有正面效應

中央銀行總裁楊金龍指出，近年來美元走強，主要貨幣及亞洲貨幣多呈貶值，但並未出現競貶現象；另外，台灣與日本出口產品的相似度...

工鬥籲勞保改革不砍年金 加徵富人稅穩財務

勞動部長何佩珊上任起手式即宣示不勞保年改、不砍給付，更拋出撥補就是改革。工鬥團體今天在行政院前召開記者會，指出光撥補就涉...

遠距工作成為職場新常態？ 調查：今年42.7%勞工曾遠距

去年中經院統計，疫情期間實施遠距的企業達七成，而疫情過後仍不少企業仍保留遠距工作制度，今年情形又是如何呢？根據《比薪水》...

財劃法公聽會 地方盼擴大統籌分配、一般補助款不減

立法院財政委員會今天召開「財政收支劃分法修正草案」初步審查會議及公聽會，財政部長莊翠雲會前受訪重申，希望調劑財政盈虛，達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。