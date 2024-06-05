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中共近期對台軍演 中油：天然氣船正常靠泊卸貨

中央社／ 台北5日電

媒體報導中國對台灣進行軍事演習期間，沒有任何一艘液化天然氣船靠泊卸貨。中油澄清，軍演期間有2艘液化天然氣船依計畫順利抵台、並完成卸貨，國內天然氣供應無虞。

中油強調，依法令維持安全存量，絕無媒體所稱因外籍船長拒絕穿越演習範圍，導致無法靠泊卸貨情事。

中油今天發布新聞稿表示，為確保國內天然氣穩定供應，中油依據國內各類用戶用氣需求，提前規劃液化天然氣進口船期，並視國內實際用氣情境、滾動檢討機動調整。

中油指出，本次中國軍演期間有2艘液化天然氣船依計畫順利到港、完成靠卸，未受軍演影響，且軍演前3天亦有3艘液化天然氣船依計畫到港卸收。中油並依法令維持安全存量，滿足國內發電及產業與民生用氣需求、供氣無虞。

中油強調，為確保國內天然氣穩定供應，持續積極尋找供應穩定、具價格競爭力的多元化油氣來源，並視國際市場供需狀況及國內油氣需求變化，滾動檢討與調整，將持續密切關注國際天然氣市場動態，並配合政府能源政策，做好國內天然氣因應調度，確保能源供應安全。

中油 天然氣 演習

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