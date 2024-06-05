吳誠文：AI需求無止盡 目標每年培育5000名人才
隨AI迎來爆炸性成長，國科會主委吳誠文今天表示，AI需求無止盡，但地球資源有限，人力缺口可能難以滿足，但國科會仍將盡力推動人才培育，在預算允許的範圍內，目標每年培育4000至5000名AI相關人才。
立法院教育及文化委員會今天邀請吳誠文、數位發展部列席，就「人工智慧（AI）推動現況與未來方向」進行專題報告，並備質詢。
國民黨立委洪孟楷質詢時關切AI人才培育、缺口等議題。吳誠文指出，接下來AI產業會有非常多元的人才需求，比如發展AI的基本理論、演算法，以及背後相關的半導體硬體架構等，同時，各行各業在使用AI時，也必須要有人才熟悉、了解如何應用相關工具，以提升各行各業發展效率。
吳誠文也坦言，AI需求是無止盡的，但地球資源有限，AI相關人力缺口可能永遠難以滿足，以基礎研究量能來說，目前就是受限於大專院校招生情形；國科會依照經費編列，在預算允許的範圍內，目標每年培育4000至5000名相關人才，這方面一定會盡力做。
國科會科技辦公室執行秘書楊佳玲補充說明，整體AI人才培育計畫是由國科會與教育部、數發部等部會一起努力推動，以因應產業AI化需求。
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