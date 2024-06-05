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亞泥董事會通過 將以67.45億元私有化亞泥中控公司

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞泥董事長徐旭東。聯合報系資料照
亞泥董事長徐旭東。聯合報系資料照

亞泥（1102）5日晚間在證交所召開記者會，宣布董事會已通過私有化其大陸水泥業務子公司 - 亞泥（中國）控股公司的計劃。

根據私有化計劃，亞泥將以協議安排（Scheme of Arrangement）方式，相較最後不受干擾日（2024年5月24日）股價溢價 45%，約港幣3.22元（約新台幣13.34元），總計港幣16.28億元（約新台幣67.45億元）現金，收購約32.27%非亞泥持有的亞泥(中國)股份，包含亞泥透過其全資子公司持有之股份。

亞泥表示，本私有化計劃需取得香港及台灣等地主管機關的核准，經亞泥(中國)股東特別大會通過，並獲得開曼法院核准。此外，由於亞泥透過這次私有化，將增加亞泥(中國)股份由67.73%提高到100%，未來也需經濟部投審會同意。

針對亞泥(中國)另外26.6%的無利害關係股東，公司將擇日召開股東臨時會，需經出席股東75%以上、且反對票少於無利害關係股東的10%，綜合取得這些核准後，亞泥(中國)才能完成香港聯交所下市。

亞泥指出，期望透過本次私有化，降低維持亞泥（中國）上市地位和遵守監管要求相關的行政成本與管理費用，進而為亞泥和亞泥（中國）管理亞泥（中國）的業務提供更大的彈性。另一方面，在具有挑戰的市場和行業環境下，本次私有化亦為少數股東提供溢價退出的機會。

根據亞泥今年股東會議事手冊顯示，亞泥（中國）是在2008年5月20日在香港聯交所主板上市，資產總額約人民幣203億元，現階段在大陸下屬有26家子公司、及五家策略合作夥伴公司，主要分佈在江西、四川、湖北、江蘇及上海等地，並分別以江西亞東水泥公司、四川亞東水泥公司、湖北亞東水泥公司為東南、西南、華中地區之核心經營主公司。

亞泥表示，自亞泥（中國）是在2008年香港掛牌後，多半時間公司淨值都被嚴重低估，今年首季淨值約港幣11.77元。未來一旦亞泥（中國）成為亞泥100%子公司後，亞泥將完成承擔大陸市場的風險及成長表現。

亞泥 股東臨時會

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