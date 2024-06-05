延役修法若通過 經長：核二、核三可延役20、30年
因應未來AI增加用電需求，經濟部長郭智輝日前提出核三廠可能作為備援電力，他今天在立法院表示，若核電延役相關法條修正通過，核二、核三廠經過安全檢查、測試後，有機會延役20、30年，但核電延役成本需考慮運轉、原料費用，並沒有想像簡單。
郭智輝今天在立法院經濟委員會後受訪表示，核電廠延役須依照法律規範，因此仍存在不確定性，包括若修法通過後所需的安全維修、檢查時間等。不過因應未來產業發展可能增加的用電需求，他認為，核三廠可能作為AI產業用電需求暴增時的備援電力。
郭智輝指出，修法通過後，經濟部才能進行核電延役的準備，包括核電廠檢驗、測試都需要預算，「只要法拿掉了，我們就可以準備去做這些事情」，但如果法沒有拿掉，就無法進行相關準備。
他說，修法後也不排除讓核二延役，並將核電廠比喻為「開了40年的車子」，若修法通過，核二、核三這部車子也須經過檢查，看還能不能開，並且有機會延役20、30年。
郭智輝表示，能源政策並無改變，包括滿足外界用電需求、穩定供電品質、以及降低用電成本，加上不同產業對綠電、灰電等需求有所差異，特別是製造業用電多，電費攸關廠商營運成本。
至於核電廠延役是否比蓋新電廠便宜，郭智輝表示，核電延役的成本不一定會比蓋新電廠便宜，因為核電廠運轉、原料費用等都需納入考慮，並沒有想像得那麼簡單。
依照現行「核子反應器設施管制法」規定，核子反應器設施運轉執照最長40年，期滿須繼續運轉者，須於時限內換發執照，未依規定換發不得繼續運轉；仍須繼續運轉者，應於執照有效期間屆滿前5年至15年，提出延役申請等相關規定。
國民黨立委已提案修改「核子反應器設施延役條例草案」，盼提供核電廠在運轉執照尚未屆滿或已屆滿，皆可提出換照申請。
知情人士表示，依照現行法規，核電廠必須在執照有效期屆滿前至少5年要申請展延，也就是說，若修法拿掉申請期限限制，即可為核三廠、甚至已除役的核二廠延役解套。
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