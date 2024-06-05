外貿協會董事長黃志芳接待美臺商會國防訪問團 盼深化雙方合作

外貿協會（TAITRA）董事長黃志芳於6月4日晚間，設宴接待由前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將史帝芬.魯德（Steven Rudder）率領的美臺商業協會（US-Taiwan Business Council, USTBC）國防訪問團，與我國業者相互交流意見。

美臺商務關係邁向新里程，黃志芳曾於2023年接待由魯德中將率領的美臺商會國防訪問團，雙方並合辦一場臺美國防產業合作論壇，此次再次會面別具意義。

黃志芳於致詞時指出，訪團此時來訪是最好的時機，恰逢全球重要的台北國際電腦展（Computex TAIPEI）於臺北如火如荼舉行，該展匯聚全球重量級AI先驅齊聚一堂，並邀請到包含輝達（NVIDIA）黃仁勳、高通艾蒙、安謀（ARM）Rene Haas、超微半導體蘇姿丰、聯發科蔡力行等CEO 進行keynote演講。黃志芳特別強調，邁向人工智慧的時代，臺灣扮演的角色將越趨重要，這點也在賴清德總統的就職演說當中可見端倪。透過AI科技發展，未來在賴總統的提出的產業發展政策，更期待使臺灣成為「全球民主國家的無人機供應鏈亞洲樞紐」。

美國退役中將魯德（Steven Rudder）則指出，臺美之間的友誼與重要聯繫是雙方共同努力和辛勤工作的成果，無人系統正在改變並強化防禦體系，而臺灣在其中更是扮演了關鍵角色。隨著局勢變遷和科技等新領域的進步，他期待臺美能共同打造供應鏈的韌性，深化雙方於經濟及科技創新等各層面的交流。

臺美合作潛力無限，本日交流晚宴更進一步深化雙方產業互動，外貿協會在推動雙方經貿互動更是不遺餘力，在晚宴進行同時，外貿協會正率領美墨供應鏈商機拓展團，於6月1日至14日前往美國休士頓、新墨西哥州及墨西哥蒙特雷開發新的合作商機；此外在10月1日也將辦理「2024年美國商機日」活動，邀請美國官方與企業來臺交流採購，在全球面臨供應鏈重組趨勢下，推動臺美企業間的合作。 前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將史帝芬.魯德 (Steven Rudder)於晚宴中致詞。圖／貿協提供 外貿協會董事長黃志芳(左)與退役中將史帝芬.魯德(右)期待進一步深化臺美的夥伴關係。圖／貿協提供

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