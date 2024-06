歐洲商會示警 利害關係人參與再生能源專案的重要性

歐洲在台商務協會5日表示,台灣綠能市場在利害關係人參與再生能源專案上,缺乏健全的標準和最佳實務範例可參考,加上過於複雜的許可流程,不但增加市場風險,更不利於台灣能源轉型。

歐洲在台商務協會(European Chamber of Commerce Taiwan; ECCT)今發表了《台灣再生能源產業之挑戰:利害關係人溝通與許可最佳實務報告》(Taiwan Renewable Energy Industry Challenges - Best Practice Report for Stakeholder Engagement and Permitting),並做以上表示。

歐洲在台商務協會還提到,過去十年,台灣在發展再生能源專案上獲得重要進展。此外,台灣2019年修訂的「再生能源發展條例」,將在2025年前推動再生能源容量達到27GW之目標納入法條中。然而,2024年當前,台灣卻未能達成且下修上述目標。

關於該報告,歐洲在台商務協會表示,該報告是由歐洲在台商務協會風能委員會之下的利害關係人工作小組編寫製作,該工作小組由來自27家國內外公司及組織的33名產業專家組成,就如何改善臺灣再生能源專案之許可流程和利害關係人溝通,提出分析和建議。

在今天的午餐會上,風能委員會成員向商會會員和政府嘉賓分享了該報告的重點。出席該會議的政府官員包括經濟部能源署再生與前瞻能源發展組長陳崇憲、行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝、經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟,以及環境部環境保護司長蔡孟裕。

歐洲在台商務協會表示,基於對台灣市場和當前法規環境的透徹分析,報告總結了該產業所面臨的挑戰,並研究國際最佳實務範例、標準和相關學術報告,提出了協助加快台灣綠能發展的具體建議。報告還建議主管機關應為台灣再生能源專案中的利害關係人溝通,提供更強有力的指導方針和資源,包括明確定義利害關係人,以及利害關係人參與再生能源專案的流程。

該報告並強調,再生能源專案的規劃、執行和運營過程中,有效的利害關係人溝通應貫穿整個專案生命週期。

此外,該報告的研究結果還表明,由於許可流程的某些環節缺乏清楚詮釋、客觀性和效率,導致相關專案面臨更大的風險,影響了專案準時完成的時程,以及國際投資者對台灣市場的評估。報告還主張借鑒英國、丹麥和德國等國的最佳實務範例,在再生能源專案許可流程中制定更明確的指導方針,並進一步簡化流程。

歐洲在台商務協會並重申,成功推廣綠色能源,符合公眾、政府和行業的最佳利益。因此,公私部門必須以積極客觀的態度攜手合作,以實現共同目標。歐洲在台商務協會出版該報告的目的是促進政府、政黨和公眾利害關係人之間進行建設性的對話,以促進公私部門間的合作,應對當前的挑戰,實現擴大和加快台灣再生能源推廣的共同目標,進而達成台灣的能源和淨零目標。

