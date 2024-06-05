經長喊為AI蓋太陽能電廠 大亞為首的電力鏈動起來

AI明年起將大爆發，也會變成吃電怪獸，經濟部長郭智輝喊出將先蓋太陽能電廠，業內人士預期，相關預算可望大增，而台灣電力供應鏈將擔綱重任，其中，大亞（1609）、泓德能源、重電四雄、各大線纜廠都將扮演角色。電力產業鏈多家公司都表示，配合政府政策，將全力支援。

大亞近年從傳統線纜廠，轉型成能源管理鍊領導廠商，積極布局太陽能、儲能領域，且逐漸進入收割期，有望成為新獲利亮點，以太陽能事業來看，目前己併網212MW，在手案件包括雲林麥寮漁電共生案場185MW，預計今年底拿到籌設許可，2026年8月掛表；志光2期35MW，預計明年第2季掛表，台南學甲明年將有30MW太陽能加20MW儲能案子競標案，目標在2026年可達到500MW，儲能則目標2025年達到180MW。

泓德能源規劃未來三年台灣漁電共生太陽能光電案場總建置容量達1.5GW，若進度順利，今年光電預計開工量體超過350MW，而泓德能源跟士電（1503）強強聯手，除了搶攻國內商機外，亦攻入海外領域。

AI、綠能浪潮來襲下，重電業者除了可受惠電力設備訂單、統包工程外，像士電、中興電（1513）也有布局太陽能領域，士電從過去綠能統包工程，轉做綠電供應者，因而成立綠巨能公司，士電指出，目標到2030年，綠電使用占比要提升至15%，並於去年成立「綠巨能」公司，提高太陽能裝置容量，未來也規劃建置太陽能發電廠及儲能廠。

中興電位在七股216M光電廠營運也逐漸成長，且目前手上還有大量位在花蓮太陽能案場土地，但因政策尚未動工，法人指出，AI浪潮來襲下，經濟部長劍指將優先考慮太陽能，因為太陽光電是創造電力最快的方式，而區域有望因為中央推動而有所進展，屆時中興電可望直接受惠。

重電業者指出，綠能發展已經是全球趨勢，其實這一波AI浪潮下，率先受惠的還是太陽能案場統包工程、重電設備等相關訂單，繼台電強韌電網計畫後，有望會是下一波需求主力。

重電四雄，包括華城（1519）、士電、中興電及亞力（1514）近來取得訂單都有所斬獲，且太陽能統包工程訂單皆不少。另一個值得注意的是，亞力表示，在全球淨零碳排趨勢下，未來節能變壓器將是主流之一，其中非晶質鐵心變壓器是關鍵設備之一，主要是該產品用在太陽能案廠，可達到最好的節能效果，預期後續也會產生出龐大的需求，對有著墨非晶質鐵心變壓器的廠商也會有所助益。

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