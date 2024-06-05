日圓貶值波及台灣？ 央行總裁楊金龍稱影響有限：還有正面效應

中央銀行總裁楊金龍指出，近年來美元走強，主要貨幣及亞洲貨幣多呈貶值，但並未出現競貶現象；另外，台灣與日本出口產品的相似度較低，近年日圓貶值效應對台灣整體經濟的影響有限，且日本為台灣關鍵設備及零組件進口的主要來源，日圓貶值還有助台灣降低進口成本。

楊金龍明（6）日將赴立法院財委會，以「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」為題進行報告並備質詢，央行書面報告今天提前出爐。

楊金龍在報告中表示，近年日圓貶值效應對台灣整體經濟的影響有限；因台灣出口表現主要受全球需求變化影響，日圓相對新台幣貶值，對台灣整體出口影響不大，惟推升國人赴日旅行意願，且有利台灣企業對日本直接投資或購買技術。

楊金龍表示，台灣出口表現主要受到國外景氣榮枯的影響，近年台灣出口成長趨緩是受全球終端需求低迷影響，非因匯率所致。

自2022年3月以來，聯準會啟動升息循環，美元走升，日圓大幅走貶，但日本出口表現並未因貶值而有所成長。2022年日本出口衰退1.4%；2023年，主要央行大幅升息之累積效應持續發酵，全球終端需求減緩，日本出口減幅進一步擴大(-3.8%)；今年1至4月，日本出口仍續衰退(-3.9%)。

台灣出口方面，2022年雖因全球終端需求減緩，惟受惠於台商回台投資及台灣具半導體與資通訊產品競爭優勢，台灣出口成長7.4%；2023年續因全球終端需求不振、廠商調節庫存，致台灣出口轉為負成長9.8%；今年1至4月，隨全球景氣回溫及AI等新興科技需求增溫，台灣出口轉為正成長10.6%。

楊金龍表示，由於台灣與日本出口產品的相似度較低，且兩國貿易互補性較高，整體而言，因日圓貶值致日本出口價格競爭力上升的衝擊相對較小。

放眼亞洲主要國家中，台灣與日本出口產品的相似度低於主要貿易對手國—南韓，受日本出口價格競爭力上升的衝擊相對較小。南韓與日本出口產品的相似度最高，受到日本出口價格競爭力上升的競爭壓力較大。

楊金龍說，日本為台灣第2大進口國及第1大入超國，亦為台灣關鍵設備及零組件進口的主要來源，且台灣與日本貿易互補性較高，例如，本年1至4月台灣半導體設備進口中，自日本採購的比重達23.3%，日圓貶值有助台灣降低進口成本。

楊金龍強調，雖然台灣部分產品(如工具機)與日本相似性較高，日圓貶值似有助日本該類產品的出口競爭力。以工具機為例，資料顯示，影響工具機出口價格競爭力表現的關鍵因素中，國際景氣更勝於匯率。例如，2022、2023年新台幣NEER平均貶值0.4%，日圓NEER平均貶值8%；同期間，兩國工具機出口均受國際需求疲弱影響而衰退，台灣工具機出口平均減少2.7%，日本工具機出口平均減少3.9%，減幅大於台灣。

另外，日圓貶值不利日本來台旅客人次增加，但有助提升國人於日本之購買力，推升國人赴日旅行意願。

楊金龍解釋，日圓貶值將降低日本旅客之對外購買力，恐減少日本旅客赴外旅行的意願及誘因，不利於日本旅客來台人次之恢復。

日本為國人出境旅行的主要國家(2023年占36%)，當日圓相對新台幣貶值時，國人於日本之購買力將上升，減輕國人於日本消費之負擔，推升國人赴日旅行意願。

另外，2023年日本旅客來台92.8萬人次，僅恢復至疫情前的42.8%；國人赴日旅行422.6萬人次，已達疫情前的86%。

楊金龍表示，就跨境直接投資而言，企業長期投資主要著眼於未來投資收益及全球布局策略，當前更深受地緣政治、全球供應鏈重組及當地國投資獎勵政策影響；而當日圓貶值，可提高新台幣相對日圓的購買力，有利台灣企業對日本直接投資或購買技術。

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