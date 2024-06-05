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國科會下午召開首場AI基本法諮詢會議 拚8月底前預告

中央社／ 台北5日電

國科會主委吳誠文表示，生成式AI可能會創作出不存在內容，或被應用在不好的地方，更可能侵犯人權，希望能訂定規範，國科會下午會針對AI基本法草案召開首場諮詢會議，與產業代表、人權團體交流，凝聚共識，目前計畫8月底前預告AI基本法草案，10月底前送到行政院。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳誠文、數位發展部列席，就「人工智慧（AI）推動現況與未來方向」進行專題報告，並備質詢，朝野多位立委關切AI基本法草案進展。

吳誠文表示，目前已有初步版本，6月預計舉辦3場討論會議，找各部會單位、產業界、學術界、法人機構以及人權團體諮詢意見，今天下午首場將與產業專家諮詢會議。

吳誠文會後受訪指出，今天與會者為產業界大型公協會代表和人權團體，以產業來說，討論面向包含是否可讓業界有公平發展的機會，同時也會考慮到人權團體所提意見。

他表示，生成式AI可能會創作出一些不存在的內容、或被應用在不好的地方，也有可能會有肖像、聲音的整合，侵犯人權，「這些東西我們都希望能夠規範」，比如如何防治、偵測、禁止。

吳誠文強調會跨部會溝通，尤其文化部，因為生成式AI可創作的內容五花八門，多牽涉文化部業務，所以其意見非常重要。

AI 人權 文化部

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