蕭副總統：台灣應善用科技優勢 搶產業永續發展先機

國際永續浪潮來襲，副總統蕭美琴今天表示，近日從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演講中，聽到令人振奮的新科技，未來可望借助AI提高對氣候變遷掌握度；並強調，台灣在全球科技供應鏈扮演關鍵角色，必須超前布局，善用科技優勢搶得產業永續發展先機。

蕭副總統今天受邀在富邦永續大未來論壇致詞，她表示，總統賴清德已在就職演說重申推動二次能源轉型決心，以發展多元綠能、智慧電網、強化電網韌性為主軸，在維持穩定供電前提下，繼續增強台灣能源自主性，同時降低能源系統碳排放，並滿足產業綠色供應鏈所要求的綠電。

蕭副總統指出，綠色金融與永續轉型為世界各國非常關注的議題，也是現在政府投入大量資源的政策，為深化淨零經濟發展潛能，政府透過跨部會協調機制，擴大研議永續經濟活動認定參考指引，明確定義涵蓋範圍，期盼從金融機構投融資引導資金進入具發展潛能的低碳或零碳新技術，帶動產業轉型達到永續，進而串聯整體產業供應鏈，協力台灣達成淨零目標。

蕭副總統表示，未來政府將持續推動綠色金融，包括精進法規制度、公私協力、發展更多元商品及服務、積極培育金融人才、協助數位轉型、完成資安防護並加強金融韌性，成為金融安全堅實後盾，同時，政府會與金融業攜手合作，共同促進中小企業綠色轉型及包容成長。

蕭副總統也提到，近期許多媒體均聚焦護國神山半導體產業，其實半導體產業可和減碳相關資通訊應用技術結合，整合堅強傳產供應鏈，投入綠能設備製造、電網智慧管理、低碳智慧生活應用等領域的技術與服務模式開發，讓台灣成為全球淨零解方提供者，開創未來綠色市場。

蕭副總統表示，現在適逢台灣舉辦一年一度電腦展，讓世界對科技進展，不管人工智慧（AI）或硬體生產面焦點都放在台灣，相信外界都和她一樣關注，台灣未來持續在世界科技發展中占有關鍵一席之地，及所該扮演的角色。

蕭副總統說，近日聽到一些令人振奮的新科技，包括黃仁勳演講提到她過去無法想像的概念，例如用AI創造地球的數位孿生（Digital Twin），提高人類對未來環境變遷趨勢掌握度，同時透過科技及政策導入，影響甚至減緩氣候變遷對人類生活的衝擊。

蕭副總統指出，台灣在全球科技供應鏈中既已扮演角色，更需要金融界作為淨零轉型及科技發展最重要的後盾，在永續轉型道路上，每個人都是關鍵力量，雖然轉型過程往往辛苦，尤其對台灣傳產而言，但台灣身為全球供應鏈關鍵角色，必須提早準備，產官學均有責任、能力及義務投入，提前準備、超前布局，善用科技優勢，搶得產業永續發展先機。