經濟部率法人新創展現成果 起而行綠能宣布明年上市

經濟部在亞洲最具指標性的新創展會InnoVEX中，集結國內21家新創團隊打造TREE新創主題館，展示來自法人單位包括工研院、金屬中心及臺灣大學、臺南大學、臺北科技大學等參與科研成果價值創造計畫（價創2.0）精選厚創新團隊成果。 5日宣布，工研院衍生的新創公司—起而行綠能股份有限公司，繼2023年成功完成A輪募資5.7億後，已規劃在明 (2025) 年掛牌上市。

起而行綠能在電動車充電樁、雲充電管理服務平台擁有一條龍完整解決方案，在臺灣電動車充電樁市場市占前三。此外，今天亦舉行2024年「經濟部研究機構創業潛力獎TREE Award頒獎典禮」，公開表揚積極運用法人科專成果進行創業之團隊。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，近年來藉由TREE計畫（科專事業化生態系推動計畫，Taiwan Research-Institute Entrepreneur Ecosystem Program）及價創2.0計畫的推動，透過創業課程、海外訓練、業師輔導等推動手法，鼓勵法人科專及學研成果逐步成立衍生新創公司，催生未來新興產業。三年來培育的52家新創公司中，有11億的募資成果都超過億元，累計已超過50億元投資挹注。

另外，也有許多法人學研新創團隊，陸續在國際鏈結海外拓銷上獲得佳績，如由臺南大學所衍生的鴻躉股份有限公司，以「一站式全自動光電板完全回收設備」創新技術研發，除獲得2024 CES創新獎之外，已在美國南加州設點，正式進軍全球光電重要領域的美國市場。

起而行綠能董事長簡金品表示，起而行綠能在電動車充電樁及雲充電管理服務平台產品完整度居領先全臺，能提供客製化完整充電解決方案，從設備、設計、施工、營運及保修一條龍的服務，團隊來自工研院，也與重要策略夥伴士林電機（1503）、和泰集團一同發展國內外充電樁商機。同時，起而行綠能也是第一家在臺灣以最高功率直流超快充電樁獲得UL認證的公司，透過在地取證減少驗證時間與成本，搶得進入市場先機，在北美市場充電樁的拓展也受益於這一項技術的突破。另外也與新加坡品牌電動摩托車製造商Charged Asia簽訂合作意向書，對接印尼等東協市場。

鴻躉公司執行長洪嘉聰表示，在產業技術司及國科會的支持下，因應全球淨零永續趨勢，鴻躉所研發以物理方式全自動化進行拆解的太陽能光電板回收技術，十分受到國際市場肯定。一站式全自動光電板完全回收設備，可達到近100%的高回收率，並完整紀錄每一光電板的回收處理歷程，自動產生回收履歷成為ESG的最佳證明。這項技術在2024年已獲得CES創新獎、法國POwR Earth Summit再生能源回收獎第一名。在2023年技術作價達1.09億元、成功募資逾9,700萬元，並於美國南加州河濱郡（Riverside County）設置回收案場，有效解決當地太陽能板回收碳排問題，目前已取得臺灣與美國訂單逾新臺幣6,000萬元。

今天也頒發今年度「經濟部研究機構創業潛力獎」，首獎由赫侖團隊的工業機器人自動化核心軟體技術獲得，該技術具備3D動態介面、製程工單、機器人感測器通訊控制、模組化拖拉式流程等功能，提升機器人系統彈性製造能力，能克服工件和環境變異。貳獎由豐測科技團隊之毫米波檢測開發平台獲得，參獎則是由奇妙水循環材料團隊之高值化回收處理廢輪胎技術獲得。

TREE新創主題館位於InnoVEX展會S區0315A，展期至6月7日，參觀時間為上午9點至下午5點，歡迎參觀及洽談。 鴻躉公司為臺南大學衍生新創公司，展示以物理方式全自動化拆解太陽能光電板回收技術，由左而右工研院資深副總暨協理蘇孟宗、經濟部產業技術司副司長周崇斌、鴻躉公司執行長洪嘉聰

圖／工研院提供。 經濟部技術司於InnoVEX打造TREE新創主題館，邀請與會貴賓以技術司資源一點一滴的澆灌成果，象徵孕育科專新創事業化生態系之優質環境。由左至右為士林電機謝漢章總經理、起而起綠能董事長簡金品、經濟部產業技術司副司長周崇斌、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、鴻躉公司執行長洪嘉聰。圖／工研院提供 TREE新創主題館開幕儀式並進行TREE Award研究機構創業潛力獎，與會貴賓與得獎團隊合影，前排由左至右士林電機總經理謝漢章、士林電機執行副總董濟仁、起而起綠能董事長簡金品、經濟部產業技術司副司長周崇斌、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、鴻躉公司執行長洪嘉聰、工研院產業服務中心組長陳幸雄。圖／工研院提供

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