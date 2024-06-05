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吳誠文：AI 基本法有三大面向 盼10月底提出草案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國科會5日出席教委會中針對AI基本法進度指出，國科會將發揮跨 部會、跨領域的協調角色，充分溝通協調我國產業與社會需求， 期望在2024年10月底前提出草案。

針對AI法制動態，國科會表示，國科會負責的主要有3大面向，首先，關注國際及區域性AI法制動態對台灣的影響，提出AI法制框架；第二，蒐整各部會法制議題，督促部會依照框架法規調適；第三，檢視各部會法制文件，確保法制政策一致性及完整性。

國科會指出，台灣發展AI應衡平創新發展與可能風險，為確立台灣推動發展的方向與作法，建構可信任的運作環境，國科會規劃制訂AI基本法，將作為我國AI發展的基本行政方針，以鼓勵各行各業安全應用人工智慧為目的，強化人類自主、維護隱私與智財權、透明、不歧視等原則。國科會將發揮跨部會、跨領域的協調角色，配合行政院辦理之數位政策法制協調會議，引領各部會推動發展人工智慧所必要的促進措施及法規修正，期望在2024年10月底前提出草案。

另外，國科會表示，超級電腦為AI開發不可或缺的關鍵資源，目前台灣AI運算主機為「台灣杉二號」（Taiwania 2），具備9 Petaflops算力（每秒執行9000兆次浮點運算），提供巨量資料處理與深度學習等AI運算研發與服務。

國科會指出，2023-2024年國網中心提供 32 台專用伺服器供TAIDE模型訓練專用，公私合作單位完成多元化示範應用服務，未來將持續深化模型在地適用性，並完成重點應用主題之特殊版本，例如教育專用、法律專用、醫療專用或其他產業專用版模型，此外，亦將發展多模態模型之訓練與應用，包含語音、影像與文字之綜合模型，促進我國生成式AI之總體應用發展。另外，國網中心開發新一代雲端服務平台，以及大型語言模型開發平台等，預定2025年第二季試營運，以逐步建立繁體中文語言模型之自主開發與應用能力。

AI 人工智慧

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