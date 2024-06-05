工鬥籲勞保改革不砍年金 加徵富人稅穩財務

勞動部長何佩珊上任起手式即宣示不勞保年改、不砍給付，更拋出撥補就是改革。工鬥團體今天在行政院前召開記者會，指出光撥補就涉及整體國家財政及預算編列運用方向，賴清德總統和行政院長卓榮泰也應該公開承諾勞保改革不會砍給付，以及加徵財團或富人稅來維持勞保財務。

新北市產業總工會秘書長姚光祖表示，新任勞動部長何佩珊自上任以來已經對勞保年金的改革方案有多次發言，其中包括不會砍給付、政府每年撥補1200億勞保可維持財務平衡、不在瘦鵝身上拔毛、要多元永續的開源方案等，即便何佩珊承諾不砍年金，但不砍給付是否也是卓榮泰甚至賴總統的政策承諾？是否會透過加徵財團或富人稅來維持勞保財務？

新高市產業總工會理事長何政家表示，如果政府每年撥補勞保1200億就能維持財務平衡，但2024中央政府總預算的歲出預算已是史上最高，達2兆8818億，其中撥補勞保1200億就佔年度總預算的4.16%，其他未來可見會增加的預算，還包括長照總預算約800億，少子女化對策1000億，2050淨零碳排1000億，我國政府稅收預算能否常年穩定撥補勞保1200億，或者維持勞保給付要有什麼配套，民進黨政府應該要有更明確的施政規畫，不然難以讓全國勞工安心。

桃園市產業總工會副理事長黃裕屏表示，依據財政部統計，我國2023年租稅負擔率僅約為14.6%，即便不與歐美先進國家比較，在亞洲國家中，相較於韓國2021年的22.1%租稅負擔率也是非常低，我國政府完全有增加財團及富人稅收的空間，包括增加資本利得稅，或者是提高奢侈品的消費稅等方式來調整我國租稅結構，否則只是拿政府預算撥補勞保等同全體受薪階級多負擔勞保財務，這不符合勞工對於勞保改革要更公平正義的想像。

苗栗縣產業總工會理事長吳炳禎表示，勞保年金制度因為是量出為入的確定給付制，本身在制度設計上就有不同世代的勞工互相支持的意義，然而，隨著近年我國嚴重的少子化問題，再加上年輕世代勞工的薪資成長不如預期，還被通膨吃掉，如果勞保年改沒有妥善處理，就等於把勞保財務負擔強加在人數少薪資又低的年輕世代勞工身上，這樣絕對會產生嚴重的勞工世代對立問題。

現場團體共同提出3大訴求，包含賴總統和卓榮泰應該公開承諾勞保改革不會砍給付，以宣示不砍給付是民進黨針對勞保改革的整體政治承諾；民進黨政府應該與工鬥團體一同討論勞保年金改革方案；賴總統與卓榮泰應承諾透過向財團加徵稅收等方式來處理，不要增加年輕世代勞工的負擔。

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