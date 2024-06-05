快訊

檢警依客觀證據確定死者身分 唐治平若堅持不認母將成「有名無主屍」

TANK消失樂壇10年 罹不治之症病暴瘦 揭心聲：不會好了

印度選後觀察：莫迪勝選，但號召力降低、國會席次減少

工鬥呼籲 勞保改革不應砍年金、可向財團徵稅

中央社／ 台北5日電

2024工鬥團體今天呼籲，總統賴清德與行政院長卓榮泰應公開承諾勞保改革不會砍給付，未來推動改革過程也須邀請基層，並透過向財團徵稅，解決勞保財務問題；政院則說，政府將密切關注基金財務狀況，審慎研議建言。

各界關注勞保年金改革，勞動部長何佩珊日前曾說她「不是來砍年金」，且未來勞保改革必須朝多元、永續方式思考，改法一定要不一樣。

工鬥團體今天在行政院前舉行記者會時表示，何佩珊已經走出勞保改革正確的第一步，但期盼賴總統與卓榮泰也能正式宣示，執政黨政府的勞保改革政策走向就是不砍年金，並且要與工鬥等基層對話勞保改革的政策方向。

工鬥還說，若要推動勞保改革，財務來源可從富人與財團加稅著手，因為根據財政部統計，台灣2023年租稅負擔率約為14.6%，在亞洲國家偏低，完全有增加財團及富人稅的空間，賴總統、卓榮泰應承諾向財團徵稅，解決勞保財務問題，避免增加年輕世代勞工負擔。

現場也上演行動劇，搬出準備啟動並且載有何佩珊的勞保改革道具車，象徵何佩珊已經在勞保改革的路上，同時請扮演賴總統與卓榮泰者趕緊上車，並應帶來勞保改革的「富人加稅、財團加稅」新輪胎，好讓改革順利推動。

行政院發言人陳世凱回覆中央社記者時表示，政府因應少子化等問題，持續改善勞保財務，自民國109年起撥補勞保基金總計編列2670億預算，使財務獲得改善，讓基金水位能夠穩健運作，政府也會負起最終支付責任，保障勞工權益。

陳世凱說，對於勞工團體的訴求，政府將密切關注基金財務狀況，只要有助於健全勞保運作的建言，都會審慎研議。

陳世凱表示，政府感謝所有勞工共同創造經濟榮景，除確保給付權益，也提升職場勞動權益，包括過去8年連續調漲基本工資幅度達37%，照顧基層勞工生活，並透過修法保障工作安全、防治職場性騷擾、營造友善育兒環境等政策。

何佩珊 卓榮泰 財務

延伸閱讀

立院程委會再封殺NCC人事 國民黨團：在等卓榮泰態度

已裁罰8案！端午節慎防非洲豬瘟 卓榮泰要求嚴守邊境

人物側寫／有感的勞動部長 何佩珊求取勞資衡平、務實前進

專訪／談勞基法二修 勞長何佩珊：全執政團隊都有創傷壓力症候群

相關新聞

工鬥籲勞保改革不砍年金 加徵富人稅穩財務

勞動部長何佩珊上任起手式即宣示不勞保年改、不砍給付，更拋出撥補就是改革。工鬥團體今天在行政院前召開記者會，指出光撥補就涉...

遠距工作成為職場新常態？ 調查：今年42.7%勞工曾遠距

去年中經院統計，疫情期間實施遠距的企業達七成，而疫情過後仍不少企業仍保留遠距工作制度，今年情形又是如何呢？根據《比薪水》...

補貼掰了？經長不支持政府拿錢補貼台電虧損

政府拿錢撥補台電將成歷史？台電因為經營虧損，行政院連續發錢補貼台電、現金增資台電，維持台電不倒閉，經濟部長郭智輝5日在立...

財劃法公聽會 地方盼擴大統籌分配、一般補助款不減

立法院財政委員會今天召開「財政收支劃分法修正草案」初步審查會議及公聽會，財政部長莊翠雲會前受訪重申，希望調劑財政盈虛，達...

估AI用電需求 經長：明年底前可支持5至6家數據中心

AI發展將增加用電量，經濟部長郭智輝表示，2030年前電力供應無虞，評估在明年底之前，可以支持5至6家AI數據中心設立，...

地方代表發言爭財政大餅 財長：開放態度聽取各方意見

立法院財政委員會上午召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，列席的財政部長莊翠雲在會前受訪時表示，將會採取開放態度來聽取各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。