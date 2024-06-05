工鬥呼籲 勞保改革不應砍年金、可向財團徵稅

2024工鬥團體今天呼籲，總統賴清德與行政院長卓榮泰應公開承諾勞保改革不會砍給付，未來推動改革過程也須邀請基層，並透過向財團徵稅，解決勞保財務問題；政院則說，政府將密切關注基金財務狀況，審慎研議建言。

各界關注勞保年金改革，勞動部長何佩珊日前曾說她「不是來砍年金」，且未來勞保改革必須朝多元、永續方式思考，改法一定要不一樣。

工鬥團體今天在行政院前舉行記者會時表示，何佩珊已經走出勞保改革正確的第一步，但期盼賴總統與卓榮泰也能正式宣示，執政黨政府的勞保改革政策走向就是不砍年金，並且要與工鬥等基層對話勞保改革的政策方向。

工鬥還說，若要推動勞保改革，財務來源可從富人與財團加稅著手，因為根據財政部統計，台灣2023年租稅負擔率約為14.6%，在亞洲國家偏低，完全有增加財團及富人稅的空間，賴總統、卓榮泰應承諾向財團徵稅，解決勞保財務問題，避免增加年輕世代勞工負擔。

現場也上演行動劇，搬出準備啟動並且載有何佩珊的勞保改革道具車，象徵何佩珊已經在勞保改革的路上，同時請扮演賴總統與卓榮泰者趕緊上車，並應帶來勞保改革的「富人加稅、財團加稅」新輪胎，好讓改革順利推動。

行政院發言人陳世凱回覆中央社記者時表示，政府因應少子化等問題，持續改善勞保財務，自民國109年起撥補勞保基金總計編列2670億預算，使財務獲得改善，讓基金水位能夠穩健運作，政府也會負起最終支付責任，保障勞工權益。

陳世凱說，對於勞工團體的訴求，政府將密切關注基金財務狀況，只要有助於健全勞保運作的建言，都會審慎研議。

陳世凱表示，政府感謝所有勞工共同創造經濟榮景，除確保給付權益，也提升職場勞動權益，包括過去8年連續調漲基本工資幅度達37%，照顧基層勞工生活，並透過修法保障工作安全、防治職場性騷擾、營造友善育兒環境等政策。

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