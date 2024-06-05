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各縣市爭取輝達進駐 國科會：尊重廠商、盼均衡發展

中央社／ 台北5日電

輝達宣布將加碼投資台灣，各地方政府積極招手。國科會主委吳誠文今天表示，尊重廠商選擇，輝達認為適合設置研發中心、總部的地點，中央政府一定會盡量協助地方，總統賴清德強調台灣均衡發展，國科會會協助有足夠基礎、提供良好條件者，發展在地特色產業。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳誠文、數位發展部列席，就「人工智慧（AI）推動現況與未來方向」進行專題報告，並備質詢。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前透露將在台灣建置新研發中心、擴建Taipei-1 AI超級電腦中心以及營運總部等。由於各地方政府表態爭取輝達進駐，國民黨立委葉元之詢問吳誠文，地方須具備哪些條件較合適。

吳誠文表示，賴總統強調台灣均衡發展，各縣市要發展特色產業，從國科會角度來看，會盡量協助有足夠基礎者、提供良好條件者；國科會尊重輝達選擇，因為這與其產業發展有關。

國民黨立委楊瓊瓔也質詢相關議題，吳誠文說，「輝達認為適合設置研發、總部的地點，我們一定會盡量協助地方」。

此外，民進黨立委吳沛憶質詢時關切台灣如何透過AI提升國際影響力；吳誠文表示，這次台北國際電腦展（COMPUTEX），全世界重要的AI相關國際大廠代表全部都來了，代表台灣現在是AI核心國家。

吳誠文進一步說明，AI硬體製造，從半導體、雲端資料中心的機房，到超級電腦，相關設備大部分都是台灣製造，所以台灣已變成國際製造產業鏈的中心點，後續也要將AI效益擴散至其他各行各業，包含讓傳統產業升級成智慧產業。

AI 國民黨 輝達

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