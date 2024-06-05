何佩珊：缺工不等於低薪 企業應提高薪資

台灣面臨缺工議題，勞動部長何佩珊今天表示，缺工代表市場有需求，所以薪資自然要上漲，「缺工不等於低薪」，會守住這防線，不會因為缺工第一時間就引進移工。

何佩珊今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問，對於節目主持人周玉蔻詢問，如何解決低薪問題，何佩珊做上述表示。

何佩珊表示，解決低薪問題不能只靠勞動部一個部會，這還涉及經濟部、國發會等業務，因此現在有中小企業加薪抵稅條例，希望利用租稅誘因讓企業願意為員工加薪。

何佩珊也強調，「缺工不等於低薪」，不會靠移工來解決缺工問題，缺工代表市場有需求，需求高的時候薪資自然會上漲，也希望趁這個機會讓企業盡量提高薪水。

何佩珊說，產業缺工不會在第一時間就引進移工解決問題，若企業是真的提高薪水都還找不到人，再來談移工的處理，「提高薪水一定找得到人」。

針對勞工退休年齡，何佩珊也說，不會強制延後勞工退休年齡，但會柔性推動中高齡勞工續留職場。

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