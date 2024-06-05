何佩珊：缺工不等於低薪 企業應提高薪資
台灣面臨缺工議題，勞動部長何佩珊今天表示，缺工代表市場有需求，所以薪資自然要上漲，「缺工不等於低薪」，會守住這防線，不會因為缺工第一時間就引進移工。
何佩珊今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問，對於節目主持人周玉蔻詢問，如何解決低薪問題，何佩珊做上述表示。
何佩珊表示，解決低薪問題不能只靠勞動部一個部會，這還涉及經濟部、國發會等業務，因此現在有中小企業加薪抵稅條例，希望利用租稅誘因讓企業願意為員工加薪。
何佩珊也強調，「缺工不等於低薪」，不會靠移工來解決缺工問題，缺工代表市場有需求，需求高的時候薪資自然會上漲，也希望趁這個機會讓企業盡量提高薪水。
何佩珊說，產業缺工不會在第一時間就引進移工解決問題，若企業是真的提高薪水都還找不到人，再來談移工的處理，「提高薪水一定找得到人」。
針對勞工退休年齡，何佩珊也說，不會強制延後勞工退休年齡，但會柔性推動中高齡勞工續留職場。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 這裡全台最有錢也最愛買房！ 1年成交1532戶、均價2千萬
▪ 東區重回北市一哥！ 老字號百貨揭露天價租金
▪ 捷運共構新天價 這社區單價211萬衝破天花板
▪ 新北10蛋黃區最新房價曝 這區一季漲10%最狂
▪ 預售屋紅單不能退？專家搖頭：預約單不等於合約書
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言