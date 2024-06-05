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經長：多家公司將設 AI 數據中心 若2025年底一次來十家 電可能不夠了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部長郭智輝5日在立法院經濟委員會表示，2025年至2028年是AI應用爆發期，目前盤點用電，若2025年底可支持五至六家設置AI數據中心，但若一次來十家，就必須考慮如何增加電力供應；他表示，會優先考慮增加光電。

他表示，目前經濟部推估，因AI用電需求成長，預測未來五到十年用電平均每年成長3%，他坦言，「有可能會超過」。郭智輝還預告，不止輝達，有很多家在台設AI數據中心。

郭智輝今日是上任後首度赴立法院經濟委員會進行業務報告並備詢答。郭智輝日前提出，核三廠可做為AI用電成長的備援電力，多委藍委關切AI用電成長及穩定供電；藍委楊瓊瓔質詢未來2025年能源配比是否調整？郭智輝回答，過去沒有AI需求，他需要評估，預訂在立院本會期結束前提出2025年能源配比報告。楊瓊瓔說，就是七月中旬前提出。

針對是否重啟核電？郭智輝表示，因為在既有法令架構下，核三廠1號機7月一定要停役，就算不除役，也要三年時間做安全檢查。

郭智輝表示，他很贊同電力就是國力，因應AI成長，蓋一座電廠要六年時間，緩不濟急，核電又有法令限制，因此，要解決可能增加用電，「我會優先從光電來補」，這是最快可補足AI用電成長。楊瓊瓔等立委質詢，光電不穩定。郭智輝回答，可搭配儲電、水力抽蓄等輔助，之後台電於2027年至2028年會有新建機組來接手。

郭智輝表示，經濟部會評估AI用電成長，並且要解決可能、但不一定會發生的供電問題，要評估最糟糕的情況。目前至2030年前不缺電，目前不需要用核電，「但未來不知道」，所以經濟部也會關注國際間新科技發展趨勢。

AI 核電 經濟部

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