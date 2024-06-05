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估AI用電需求 經長：明年底前可支持5至6家數據中心

中央社／ 台北5日電

AI發展將增加用電量，經濟部長郭智輝表示，2030年前電力供應無虞，評估在明年底之前，可以支持5至6家AI數據中心設立，不過為因應近期外商提出規劃在台設立數據中心，面對產業滾動式需求增加，政府會做用電可能性推估。

郭智輝今天上午出席立法院經濟委員會報告業務概況，多位立委關切核能延役議題。郭智輝表示，核電延役將依法進行，同時繼續發展風、光等再生能源，穩定供電是施政首要目標，也會持續關注全球核電技術進展，核能安全、核廢料處理也是核能延役的重要前提。

國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，AI技術發展迅速，將提高產業用電量，經濟部是否有所評估。郭智輝回應，在明年底之前，可以支持5至6家AI數據中心投資設立，但是若增加家數超過，將會思考以其他方式支援所需電力。

郭智輝表示，建造一座水力、天然氣電廠需花費約6年，「我們不會再增加燃煤電廠」，同時會全力發展綠電；若要補足電力，會優先考慮從光電開始推動，因為太陽能發電是快的方式，另也有儲能、水力發電等方式。

楊瓊瓔追問，經濟部何時可具體提出用電評估報告，郭智輝表示，本會期結束前會有具體報告，也就是會在7月中旬提出報告。

台電面臨虧損挑戰，楊瓊瓔詢問有政府在、台電是否不會倒。郭智輝表示，若台電繼續虧損，個人並不支持由政府支持補貼，以企業經營角度，公司經營不能夠虧損。他也認為，補助弱勢屬於國家社會福利，不應該透過凍漲電價。

郭智輝指出，台電須靠自己努力賺錢、穩健財務狀況，會在立法院這會期結束前，提出台電財務狀況報告。

國民黨立委張嘉郡質詢表示，根據經濟部預估，AI產業發展會造成用電量每年成長約3%，是否為低估。郭智輝表示，目前台灣AI產業發展在台用電量並不大，但隨著產業發展，用電量有可能會超過原先預估成長幅度。

郭智輝中場休息時受訪說明，依照原先評估，到2030年前電力供應規劃供給是足夠的，不過因應近期外商提出規劃設立數據中心，面對滾動式需求增加，會進行可能性用電推估。

AI 台電 經濟部

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