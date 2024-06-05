地方代表發言爭財政大餅 財長：開放態度聽取各方意見

立法院財政委員會上午召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，列席的財政部長莊翠雲在會前受訪時表示，將會採取開放態度來聽取各方的意見，希望達成財政均衡發展的目的。

今天與會的地方政府代表出席相當踴躍，即便縣市首長因公務行程未便親自出席，也都有指派縣市財政局、處人員與會發表地方政府的意見，並參與財劃法修法的討論。莊翠雲在會前受訪時表示，台灣各地區工商發展條件不同，稅源也有明顯差距，財劃法最主要的目的就是要調劑財政盈虛，均衡區域發展，希望聽取各地方政府意見後再來討論研擬最適切的方式。 立法院財政委員會今天召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，列席的財政部長莊翠雲（右三）在聽取新竹市府秘書長張治祥發言時，轉頭與國庫署署長陳柏誠（右二）交換意見。記者杜建重／攝影 立法院財政委員會上午召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，政大財政學系名譽教授曾巨威發表對財劃法的建議。記者杜建重／攝影 立法院財政委員會上午召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，財政部長莊翠雲（左二）在會前一一向與會的學者專家握手致意。記者杜建重／攝影 立法院財政委員會上午召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，財政部長莊翠雲（中）與國庫署署長陳柏誠（右）兩人不約而同托腮，專心聽取專家針對財劃法的建議。記者杜建重／攝影

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