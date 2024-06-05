地方代表發言爭財政大餅 財長：開放態度聽取各方意見
立法院財政委員會上午召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，列席的財政部長莊翠雲在會前受訪時表示，將會採取開放態度來聽取各方的意見，希望達成財政均衡發展的目的。
今天與會的地方政府代表出席相當踴躍，即便縣市首長因公務行程未便親自出席，也都有指派縣市財政局、處人員與會發表地方政府的意見，並參與財劃法修法的討論。莊翠雲在會前受訪時表示，台灣各地區工商發展條件不同，稅源也有明顯差距，財劃法最主要的目的就是要調劑財政盈虛，均衡區域發展，希望聽取各地方政府意見後再來討論研擬最適切的方式。
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