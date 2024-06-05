補貼掰了？經長不支持政府拿錢補貼台電虧損

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聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
政府近年金援台電4000億元，經濟部長郭智輝在經濟委員會回答立委質詢時表示「個人不支持這個補助方式」。記者陳儷方／攝影
政府近年金援台電4000億元，經濟部長郭智輝在經濟委員會回答立委質詢時表示「個人不支持這個補助方式」。記者陳儷方／攝影

政府拿錢撥補台電將成歷史？台電因為經營虧損，行政院連續發錢補貼台電、現金增資台電，維持台電不倒閉，經濟部長郭智輝5日在立法院經濟委員會回答立委楊瓊櫻質詢時表示，不支持這樣的補助方式，台電應該靠自己的努力賺錢，在場朝野立委對於郭智輝宣誓表示驚訝。

台電2023年、2024年分別獲得行政院編列1499億元及1001億元的預算做現金增資，2023年又從特別預算獲得500億元的補貼，2024年再獲1000億元的補貼，台電近年獲得行政院4000億元的金援。

不過，郭智輝在經濟委員會回答立委質詢時表示「個人不支持這個補助方式」，「台電的財務必須靠自己的努力讓它賺錢」。

楊瓊櫻質詢時指出，台電現在虧損3800億元，但4月1日電價已經漲調，立法院會已經通過9月電價凍漲，因為人民很痛苦，如果台電繼續虧損，是否以公務預算撥補台電、向行政院求援？

郭智輝答詢表示，他個人不支持這樣的補助方式，台電的財務必須靠自己的努力賺錢，國家要補助給弱勢團體或居民的話，那是國家的補助，屬於國家社會福利的一部分，不是台電的電費降價。

對於郭智輝不支持補貼台電的態度，楊瓊櫻表示「很讚佩又很驚訝」，主持會議的召委邱議瑩也對郭智輝說，不能漲價不能撥補不能倒閉，考驗你的經營能力。

至於台電虧損的財務要如何解決？郭智輝表示，他需要時間全面了解狀況，盡量在本會期（7月中旬）結束以前向委員報告。

台電 增資

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