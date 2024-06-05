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吳誠文：輝達再投資台灣 可能捐部分算力給台灣學界

中央社／ 台北5日電

國科會主委吳誠文今天表示，輝達宣布再投資台灣，甚至可能捐贈一部分算力給學術界，國科會支持所有學校與輝達合作，協助台灣科研發展；同時，他允諾2個月盤點產業的不同算力需求，確保國家資源投入建立的算力資源，優先使用在AI學術研究與產業發展。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳誠文、數位發展部列席，就「人工智慧（AI）推動現況與未來方向」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委陳培瑜質詢時關切，吳誠文是否規劃與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳見面；吳誠文表示，黃仁勳是鎂光燈追逐的明星，他目前還沒有機會跟黃仁勳碰面，但針對輝達要在台灣執行發展的方案，國科會與輝達主要主管已有接觸並討論，國科會與超微（AMD）同樣有持續交流。

吳誠文進一步表示，輝達已宣布要再投資台灣，甚至可能會捐贈一部分的算力給學術界，國科會將積極公平地協助、支持輝達與學術界所有學校介接、合作，藉由輝達未來再建設的更多算力，協助台灣科研發展。

陳培瑜指出，算力即國力，國科會是否已經盤點各部會所需量能。吳誠文說，國科會現正統籌科技預算的編列，會以整體政府部門投資算力來計算，並引導民間投資，同時，人力也很重要，這部分會結合教育部等部會推動；再者，學術研究成果一定要結合到產業，國科會將資助經濟部編列相關預算協助產業接收研究成果，應用、拓展到各行各業。

陳培瑜也提出，要求國科會針對未來算力，盤點產業的不同需求，確保國家資源投入建立的算力資源，優先使用在AI學術研究與產業發展，並定期以系統性、科學化方式，調查產業需求，作為算力資源擴建依據，且要避免公部門投資的算力資源，變成變相補貼業者轉賣獲利。吳誠文並允諾2個月端出相關規劃報告。

黃仁勳近日來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），並證實將在台灣設立第2個類似Taipei-1的人工智慧AI超級電腦中心，不過地點還未確定。Taipei-1已於民國112年底建置完成，Taipei-1部分高速運算資源免費提供台灣產官學研與新創進行研發使用。

輝達 黃仁勳

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