美國 JOLTS 職位空缺三年新低 法人估 Fed 降息腳步漸進
美國4月JOLTS報告的職位空缺數驟降至805.9萬個，寫下2021年2月以來新低，且連續兩次的低於市場預期，差距是自2023年以來最大。
其中，醫療保健產業職位空缺數下降至三年來新低、減少20.4萬個，而製造業職位空缺數則降至2020年底以來新低，另外聯邦政府職位需求也減少5.9萬個，甚至服務業相關的住宿餐飲服務產業的職位空缺數也有所減少，主因來自加州提高最低薪資要求，才會讓招聘人數降至疫情爆發以來新低。
展望未來，國內大型法人機構表示，這次JOLTS意外降溫，讓職位空缺與失業人口比例下降至1:2，來到2021年6月以來新低，已正式回到新冠疫情前水準，顯示就業市場正在降溫，但仍是企業招聘腳步放緩、而非直接裁員降溫的健康結構，也代表未來聯準會降息腳步仍是漸進的。
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