波動中求穩 靈活配置掌握多元收益契機

在5月初聯準會主席鮑爾稱下一步不會是升息後，5月以來公布的數據也顯示美國通膨並無進一步上揚的壓力，加上Nvidia再次繳出佳績推動科技股，提振股債同漲，總計5月以來台灣金管會證期局核備的972檔境外基金(股、債均含)平均上漲1.99%，其中，697檔股票型基金平均上漲2.64%，258檔債券型基金平均上漲0.35%。

富蘭克林證券投顧表示，在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際，建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會。在股市上，AI領頭羊Nvidia再次繳出亮眼財報成績，也顯示AI軍備競賽未歇，長遠來看，隨AI投資及應用範圍愈來愈廣泛，有助挹注經濟成長、生產力及企業獲利，而AI高速運算衍生的龐大電力及冷卻需求也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題。另，印度國會選舉接近尾聲，6/4結果有望出爐，媒體報導印度莫迪政府將贏得勝選，有助延續當前的改革政策。著眼當前全球股市多頭氣勢如虹，建議投資人採取多元布局策略網羅獲利契機，看好創新成長(科技/生技)、淨零轉型(基礎建設/公用事業/氣候變遷)，以及日本及/印度股市結構性改革趨勢。

主要股票暨產業型基金：通膨數據支持降息，科技、黃金、公用事業、生技齊揚。

過去一個月市場聚焦在聯準會動向、通膨、企業財報上，聯準會主席鮑爾在5月FOMC會議上稱不太可能進一步升息，而CPI和PPI數據則顯示通膨表現大致符合預期，支持鮑爾的談話內容，也讓市場相信下一步較可能是降息，也幫助提振利率敏感的科技、黃金、公用事業、生技等產業型基金齊揚，漲幅介於3.25%~5.46%，值得留意的是，由於Nvidia財報和財測再次遠超預期，顯示AI需求仍旺盛，投資人也開始關注AI將引爆強勁電力需求。另，大中華基金近月上漲5.4%，主要受惠於中國政府日前提及將靈活運用貨幣政策工具、加大對實體經濟支持力度，並放寬部分房市限制，提振投資人信心並吸引吸金回籠。

富蘭克林證券投顧表示，1Q24財報季已接近尾聲，至今約有80%標普500指數成分股EPS優於預期，平均成長7.79%，表現穩健，其中，科技、通訊服務、消費耐久財等成長股企EPS成長率最突出，三者平均成長32%，成了美股一大支柱，公用事業類股異軍突起，上季EPS也成長了三成左右，主要便是受到AI所帶來的巨大電力需求提振。而在AI領域持續受矚目下，這些具AI題材的類股仍可望維持強勢表現，Factset數據便顯示，在標普500指數各類股中，2024年企業獲利成長便以與AI題材最相關的通訊服務和科技股動能最強，均可望成長超過15%，持續看好中長期發展。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，一些具長線展望但短期獲利不佳的企業遭市場過度反應正創造了進場機會，此外，隨著越來越多企業採用AI來改善營運，我們藉由科技股的股權連結資產與一些能源與電力公用事業標的(因為對電力需求的提升)參與AI浪潮所帶來的廣泛投資機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源。我們的期待是，這項實驗將在未來幾年演變成新的AI應用，這將為IT需求帶來「雪球效應」，尤其是，我們可望看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長的機會。

主要債券及平衡型基金：債市大致持穩，波灣債、平衡型基金表現居前。

儘管近日部分聯準會官員持續釋放鷹派訊息，但隨美國通膨數據支持聯準會不會再次升息，消除了投資人疑慮，債市漲多跌少，波灣債表現突出，上漲1.67%，而在股市亦走揚下，環球、美國平衡型基金也表現居前，分別上漲1.55%、1.19%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，相信只要企業基本面維持健康，在殖利率仍處具吸引力的水準，且目前平均債券價格仍大致低於票面價8~10%左右，等於是具備了收益與資本利得的雙重機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國近期經濟數字顯示景氣仍然強韌、通膨仍黏著，儘管通膨沒有加速惡化，但下降速度遠不及聯準會所期待。有些市場人士對於停滯性通膨的擔憂則言之過早，然需觀察美國近期的生產力成長是否能夠延續。團隊預期未來就算降息也將是短而淺的循環，推測十年期公債殖利率約處4.25%~4.75%區間。目前殖利率水準接近公平價值，團隊也已由過去減碼存續期間到中立，到近期的稍微增持以因應。

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