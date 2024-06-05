全球最大生技展BIO 80家廠商機構展示台灣優勢

全球最大規模生技展會BIO 2024在聖地牙哥舉行，今年台灣代表團有80家廠商機構參與，展現台灣在醫療、資通訊、研發人才的優勢。

BIO 2024從3日到6日在聖地牙哥的國際會議中心舉行，匯集了全球超過1000家的藥廠、新創公司、學術機構、非營利組織和政府代表參與，涵蓋全美及世界30個國家，與會者將近2萬人。

今年的台灣代表團由經濟部生醫推動小組領軍，協同衛福部、農業部、國科會、國發會、北市府、國家生技研究園區，匯集80家廠商單位，在展場內設置台灣館。

經濟部產業發展署副署長陳佩利接受中央社訪問表示，今年台灣代表團當中，有27家廠商著重在新藥研發，展現台灣在CDMO（委託開發暨製造服務）、精準醫療的充沛能量。

陳佩利指出，台灣是電腦王國，在資通訊產業（ICT）有雄厚的基礎，提供生技產業很好的發展環境，有助推動精準醫療、數位醫療的應用。

BIO國際生技展是全球最大生技展會，每年輪流在聖地牙哥、波士頓舉行。

台灣代表團3日下午舉行台灣館的開幕儀式，吸引不少國際嘉賓支持，包括紐澤西招商局、鳳凰城商務廳、國際生技協會聯盟、主辦單位BIO、多國產協會代表等。

經濟部生技醫藥產業發展推動小組主任黃千岳在台上致詞說，同一時間正在台北舉行的台北國際電腦展（COMPUTEX），全球資通訊產業如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在內的巨頭都聚集在台灣。

黃千岳接受中央社訪問表示，台灣在資通訊展業舉足輕重，生技產業還在成長階段，參與像BIO國際生技展這樣的場合，就是邁向國際化的道路，「希望台灣之光不只在半導體，未來在生技產業也是一樣」。

黃千岳說，「生技產業就是國際產業」，生物醫藥技術的發展是在解決全球病人的問題。台灣有幾項主要優勢，包括研發人才素質高、醫療體系完善、資通訊產業發達等。

台灣新創公司也在這個國際會展上尋求發展。國家科學委員會產學及園區業務副處長涂君怡指出，這次台灣館當中有16家新創公司，5家獲得大會新創獎，「台灣擁有很好的技術，新創公司到美國市場來，最主要是募資、瞭解市場趨勢，與產業有更多連結」。

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