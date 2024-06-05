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永豐6月股債 ETF 將除息 6月24日為最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
6月永豐股債ETF除息資訊(資料來源：CMoney )
6月永豐股債ETF除息資訊(資料來源：CMoney )

永豐投信旗下ETF的永豐優息存股(00907)及三檔美國公債ETF，永豐10年期以上美元A級公司債（00836B）、永豐1-3年美公債（00856B）及永豐20年期以上美國公債（00857B）的期前配息公告。

根據永豐投信官網最新的收益分配期前公告，6月永豐將除息的ETF均在6月25日除息，投資人可上永豐投信官網查詢預估配息金額，想參與該次配息的投資人，最晚須於6月24日前買進或持有，這次配息預計將在7月19日發放。

永豐優息存股ETF（00907）經理人林永祥表示，近期股市由電子股領先起漲，隨後傳產、金融等類股接力輪動，帶動大盤創下歷史新高。00907永豐優息存股，相較於市場上其他熱門高股息ETF而言，最主要的特色是其成分股排除電子股，僅選擇產業相對穩定的金融及傳產股，因此當資金輪動至電子以外產業時，可望有所表現，建議投資人可以在ETF的投資組合當中加入這類型排除電子股的ETF，降低單一產業風險，當類股輪動時，也能參與成長機會。

此外，林永祥指出，市場投資人高度期待今年聯準會將啟動降息循環，雖降息時間一再遞延，但今年降息已是普遍共識，債券資產吸引力大增，尤其以長天期債券相對於短天期債更具有資本利得優勢，隨著降息預期時間點愈近，可以逐步增持長天期債券部位，而一般投資人最簡便投資美國公債的投資管道，則可以透過投資長天期美公債ETF來達成，且不會受限於資金規模大小。

ETF 美國公債

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