摩根投信：環球股票型基金當核心 搭配美國科技當衛星

近年來不少投資人透過「核心+衛星」的概念，採單筆投資穩健型基金作為核心，衛星基金則選擇成長性基金，來達到攻守兼備的資產配置。摩根投信建議，「核心+衛星」投資法致勝關鍵之一，就是核心基金的挑選，核心基金選得好，不但能讓衛星基金放心往前衝，核心基金本身也能持續穩健創造收益。

摩根投信產品策略部副總溥琪琳指出，在核心基金的選擇上，投資人一般習慣挑選配息基金、或平衡型基金做為核心配置，但根據分析，以「環球股票型基金」作為核心基金，能創造更好的總報酬，對於積極的投資人來說更適合當作資產配置的核心基金。

溥琪琳說，分析過去十年的投資成果(累積總報酬)，以相關指數回溯，如果採取「全球股票（核心基金70%）＋美國科技（衛星基金30%）」方式來配置，十年的累計總報酬達180%，如果將時間拉長到20年，這樣配置的累積總報酬更是高達501%。但如果採用「全球非投資等級債」作為核心部位搭配美國科技作為衛星部位，近十年的累積總報酬就只有109%，近20年的累積回報為433%，都不如以全球股票型基金作為核心部位的資產配置成果。

溥琪琳認為，核心和衛星的資產配置方式，較適合有三至五年以上、中長期投資需求的投資人，以因應景氣循環波動，同時抵禦金融市場的震盪，因此在挑選核心基金時，更應著重基金的過往表現與投資團隊的好口碑。相對上，如果以「環球股票型基金」作為核心基金，更能捕捉長期成長趨勢，有助投資更人提早達成投資目標。

溥琪琳說，摩根投資基金-環球智選基金正如其名，主要利用摩根智選策略獨家評價模組，精選70-100檔優質個股，以全球產業贏家為布局核心，例如美國AI龍頭、丹麥製藥巨頭及法國知名奢侈品品牌等，一舉囊括全球各個投資市場的機會。該基金在國外已歷經超過40年的市場歷練，且近五年來基金規模大幅成長23倍來到70億美金，適合作為投資人的核心配置首選。

摩根投信表示，摩根環球智選基金正是希望提供台灣投資人一檔可以安心持有、長線參與市場動能的核心基金。目前，該基金在「鉅亨買基金」獨家開賣，透過鉅亨的「鉅寶盆」母子基金投資機制，協助投資人透過全球股票型基金和美國科技型基金的配置，一方面讓投資人布局全球股票核心，另一方面透過衛星基金參與科技大趨勢，提供追求長期報酬的投資朋友一個資產配置的新選擇。

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