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期交所與邁阿密國際控股完成簽署 雙邊合作暨資訊交換備忘錄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所(期交所)與邁阿密國際控股公司(Miami International Holdings, MIH)6月4日完成簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄(MOU)。

期交所於今(2024)年美國期貨業協會(FIA)年會期間與MIH旗下邁阿密交易所(MIAX)進行雙邊會談，雙方為加強兩交易所關係及強化未來合作，同意於互惠基礎上簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄。MIH成立於2007年，旗下包含選擇權交易所MIAX Options、MIAX Pearl 與MIAX Emerald及證券交易所MIAX Pearl Equities等，為全美第四大選擇權交易所，2020年12月收購明尼阿波利斯穀物交易所(MGEX)及百慕達證券交易所(BSX)後，產品線除股權外，亦涵蓋農產品及股價指數衍生性商品；期交所則以股價指數期貨與選擇權見長，近年股票期貨亦表現亮眼。期交所與MIH在此MOU的基礎上，希望透過經驗與資訊交流，借重彼此商品及市場發展經驗及優勢，創造綜效，為雙方業務發展再添新頁。

期交所持續拓展國際化腳步，近年來積極與國外交易所進行各項合作，除推出多檔國外指數商品外，亦與國際主要交易所及指數編製機構進行指數編製、行情資訊海外行銷等實質合作，未來亦持續深化長期夥伴關係，締造國際合作雙贏。

MIH 期交所 臺灣期貨交易所

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