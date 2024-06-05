能源轉型千億商機湧現 布局綠能及電動車 ETF 握契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信綠能及電動車（00896）過去4次配息紀錄(資料來源：中國信託投信)
中信綠能及電動車（00896）過去4次配息紀錄(資料來源：中國信託投信)

隨氣候變遷議題日益嚴重，各國政府2050淨零碳排勢在必行，帶動儲能商機湧現，相關台廠有望受惠。台灣首檔聚焦綠能電動車雙主題ETF：中信綠能及電動車（00896）已公告第一階段分配評價結果，現金收益公布日為6月17日，參與配息的最後申購日為6月18日，收益分配發放日為7月15日。

中信綠能及電動車（00896）經理人張苡琤表示，台灣在2050淨零碳排的路上，四大能源轉型需求浮現，一是台電規劃至2030年達55億瓦的AFC儲能輔助；二是用電大戶條款需設置10%再生能源裝置，預計帶來5億瓦的儲能需求。

三是電子大廠為符合國際RE100供應鏈要求，約需使用16億瓦的儲能系統；四是電動車的充電樁建置，所搭配的儲能系統。由此可見，台灣預估有10億瓦儲能需求，可望帶動儲能商機逐步墊高。

根據Bloomberg統計，在台灣能源轉型所帶來的商機規模預估可達2800億元，包括台電儲能自動頻率控制（AFC）輔助服務（約1,650億元）、電子大廠為符合RE100要求（約640億元）、充電樁儲能系統（約400億元）及用電大戶條款（約200億元），顯示在政府政策支撐下，再生能源除能商機可期。

張苡琤說，隨再生能源需求向上趨勢不變，儲能需求也隨之提升，而台灣具有完整的儲能產業供應鏈，加上總統賴清德在就職演說時，釋出將推動第2次能源轉型的訊號，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性，預期在能源政策加持下，囊括上中下游一條龍儲能產業供應鏈的中信綠能及電動車（00896）將有望長期受惠，為相關台廠營收挹注成長動能。

因此，對於看好儲能題材的投資人，可透過中信綠能及電動車（00896）等相關ETF分批布局持有，以參與市場中長期漲升的機會。

中信 綠能 電動車

延伸閱讀

影／台中電動車停車要收費了 最快明年起、費率看這裡

歐盟若加徵關稅 中國電動車將少賺40億美元

電動機車4年增5萬輛 基隆陷交通黑暗期？環保局：電動車增、燃油車減

納智捷n7今年有望出貨破萬台！鴻海Model B電動車最快年底開放預訂

相關新聞

睽違25年財劃法修正！財政部：近日邀地方政府協商

立法院財委會5日將舉辦「財政收支劃分法修正草案」公聽會，財政部表示，現已在兼顧地方財政需求及維持中央財政韌性前提下，展開...

經濟學家：日圓過度貶值 現在已到最低點

日本央行今年結束負利率政策，但未能挽救日圓疲態，日圓兌美元貶勢洶洶，一度摜破160大關。不過中信金控首席經濟學家林建甫認...

首次最低工資諮詢會議 勞動部：預計6月召開

《最低工資法》今年1月1日起正式上路，取代過去基本工資審議。勞動部4日表示，預計於第3季召開最低工資審議會，擬定明年的最...

最低工資首次諮詢會 勞動部預計6月召開

最低工資法已於今年1月1日上路施行，勞動部今天表示示，將於今年第3季召開最低工資審議會議，在此之前；首次最低工資諮詢會預...

英特爾CEO基辛格發表新晶片Xeon 6 將與台灣持續合作

台北國際電腦展今天在南港展覽館舉行，美國晶片大廠英特爾（Intel）執行長基辛格針對AI與產業趨勢發表談話，並發表新產品...

經濟部攜手明泰、光寶、聯發科推出O-RAN基站全產品線

經濟部4日於Computex展中舉辦「經濟部科技研發主題館」開幕儀式，主題館匯集工研院、金屬中心、紡織所、設研院等4大研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。