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賴總統三承諾 打造AI島…盼產業界持續投資新創、應用系統

經濟日報／ 記者余弦妙陳儷方／台北報導
賴清德總統（前中）昨天出席國際電腦展開幕典禮，經濟部長郭智輝（右一）、數位發展部長黃彥男、外貿協會董事長黃志芳（左一）、台北市電腦公會理事長彭双浪（左二）等人一同出席。記者林俊良／攝影
賴清德總統（前中）昨天出席國際電腦展開幕典禮，經濟部長郭智輝（右一）、數位發展部長黃彥男、外貿協會董事長黃志芳（左一）、台北市電腦公會理事長彭双浪（左二）等人一同出席。記者林俊良／攝影

全球科技界矚目的台北國際電腦展（Computex  2024）昨（4）日正式開幕，賴總統致詞提出三承諾，為打造台灣成為人工智慧島，將以穩定供電、建置超級電腦、以及持續培養人才等三大政策方向推動。

他呼籲，要在全球科技戰對抗下，提前布局發展AI。希望產業界持續投資台灣、投資AI新創公司、投資供中小企業使用的AI應用系統，讓AI導引向台灣更好生活的關鍵技術。

賴總統表示，今年台北國際電腦展非常特別，尚未開幕已經各方注目，全球科技界最重量級紛紛來台，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳以及超微（AMD）執行長蘇姿丰等人。「台灣何其有幸，有科技界的大家共同努力幾十年，一舉把台灣推上了AI革命的中心點，讓台灣成為無名英雄，也讓台灣成為世界的支柱。」

賴總統承諾政府會穩定供電，不過，台北市電腦公會理事長彭双浪當著賴總統的面指出，台灣目前在算力領域有很好發展，這次Computex 正逢其時，但電力是算力產業的基礎支持，呼籲政府除了確保電力系統韌性和穩定度，要重新檢視能源配比，讓未來有更多重選項，以加速電力碳排係數下降，還可善用台灣ICT產業優勢，提升能源使用效率，並擴大對淨零創新科技的投入。

賴總統承諾，未來政府會完成三項基本工作，第一，穩定供電並提供多元綠電，以及建立屬於台灣的資料中心。

第二，建置超級電腦，他感謝輝達執行長黃仁勳捐贈第一台超級電腦給台灣，台積電（2330）願意支付每年部分營運費用，未來如有需要，政府將投注建置符合需求的超級電腦，提供產官學研使用；第三，政府將持續培養包括ICT產業、晶圓製造、半導體及人工智慧等領域的人才，讓台灣成為人工智慧島的目標可以實現。

AI 超級電腦

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