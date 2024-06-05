再生醫療雙法三讀 生技族群營運加分

歷經十年努力，再生醫療雙法昨（4）日終於在立法院三讀通過， 衛福部表示，此法過關將開啟再生醫療新里程。再生醫療龍頭廠長聖國際總經黃文良表示，雙法過關讓我國再生醫療發展真正法制化，有助於台灣與國際接軌，帶動再生醫療產業成為台灣新「護國群山」。

再生醫療雙法過關，法人分析，生技月即將在7月到來，隨著賴總統新政府上任不久，預期「再生醫療雙法」將成為賴政府未來最重要的生醫政策，從中長期來看，包括長聖（6712）、鑽石國際、訊聯生技（1784）、向榮生醫、宣捷幹細胞、仲恩生醫、和迅、三顧（3224）、台寶生醫、樂迦再生、艾萬霖、沛爾、慧智（6615）、路迦等營運都會加分。

黃文良表示，《再生醫療法》過關將使再生醫療技術發展真正法制化，杜絕灰色醫療行為，將讓更多有需求的民眾認同並願安心接受再生醫療。站在產業角度來看，《再生醫療法》將讓再生醫療產業門檻大幅提高，但更能與國際接軌。另外，《再生醫療製劑條例》也要求「為治療危及生命或嚴重失能之疾病」在完成二期臨床試驗，經評估許可後得核予有效期間不超過五年之許可，且符合上市資格的公司必須擁有GMP認證的廠房，將有助於台灣再生醫療產業吸引國際先進國家合作。

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