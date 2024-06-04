上市櫃永續報告書加強審閱 重大揭露缺失最重罰百萬

今年有544家上市櫃公司將強制申報2023年度永續報告書，金管會今天表示，證交所及櫃買中心今年起將擴大永續報告書審閱深廣度，若上市櫃公司永續資訊有重大揭露缺失，最重將處百萬元違約金。

自2023年起資本額達新台幣20億元以上的上市櫃公司須編製永續報告書，2025年起將擴大至全體上市櫃公司均應編製永續報告書。根據金管會統計，截至2023年12月31日止，共887家上市櫃公司強制或自願申報2022年度永續報告書，占全體上市櫃家數的5成。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，國際永續浪潮來襲，為防範漂綠風險、提升上市櫃公司永續資訊品質，金管會2023年3月發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，督促企業由上而下實踐永續治理、要求永續資訊管理納入內控制度、持續強化永續報告書揭露品質並加強永續報告書確信機構管理。

其中，證交所及櫃買中心今年3月發布永續發展委員會組織規程參考範例，引導上市櫃公司設置永續發展委員會，同時，為使上市櫃公司重視永續報告書編製責任，證交所及櫃買中心修正永續報告書作業辦法，規範永續報告書宜經董事會決議通過，並列為公司治理評鑑加分項目，以優化董事會對永續治理的監督功能。

高晶萍指出，因應近期發生數起勞工與環境安全重大事件，證交所及櫃買中心今年起將擴大永續報告書審閱深廣度，上市櫃公司每5年將至少被選定為受查公司一次，證交所及櫃買中心將依公司所屬產業特性，採取風險基礎方法選定特定受查公司進行深入查核。

高晶萍表示，若上市櫃公司經查得永續資訊有重大揭露缺失，證交所及櫃買中心將可處3萬元以上、100萬元以下違約金，並函請公司更補正，必要時將另要求公司針對永續報告書編製流程制定改善計劃、完成一定教育訓練時數，並得列為公司治理評鑑扣分參考。

根據金管會統計，今年有544家上市櫃公司強制須申報2023年度永續報告書，金管會將一般性抽查20%、針對特定主題抽查5%；若有發生外界關注重大ESG（環境、社會、公司治理）案件，證交所及櫃買中心將立即抽出審閱。

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