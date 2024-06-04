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睽違25年財劃法修正！財政部：近日邀地方政府協商

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
財政部。圖／聯合報系資料照片
財政部。圖／聯合報系資料照片

立法院財委會5日將舉辦「財政收支劃分法修正草案」公聽會，財政部表示，現已在兼顧地方財政需求及維持中央財政韌性前提下，展開研修作業；至於地方財政不足問題，經統籌稅款及補助款的挹注，已有改善。

財政部報告指出，針對修法調整擴大統籌分配稅款的建議，因為各地自然環境及工商發展條件不一，稅源分布不均情形顯著，全國所得稅徵起數近四成集中於單一地方政府，另十個縣市即使轄內徵起稅收全部撥供其使用，也不足歲出所需，為調劑財政盈虛達成均衡區域發展目的，《財劃法》修正，將朝擴大中央統籌分配稅款規模方向規劃。

至於釋出財源規模，財政部表示，中央與地方財源垂直分配，應通盤審視中央與地方事權劃分及近年整體財政概況，除考量地方財政需求外，中央財政亦應維持適度韌性，以因應國際政經局勢變化，氣候變遷等不時之需。

針對修法調整統籌稅款分配方式建議上，財政部認為，近年地方的財政狀況因統籌稅款及補助款等財源挹注，過往不足的問題現已有明顯改善；而分配不均問題，則需透過統籌稅款分配公式加以解決。

財政部指出，日前已就統籌稅款分配公式洽徵地方政府意見，並就分配指標建議意旨、指標客觀性及普遍性等相關疑義，再次釐清；考量各地方政府均就其有利指標提出相關建議，意見仍分歧，經針對所提指標意見具同質性彙整歸納，將於近期邀集地方政府協商，希望凝聚共識，以利財劃法後續研修作業。

攸關中央與地方政府之間財源分配的「財劃法」向來被視為零和遊戲，已逾25年未修法；民眾黨團、國民黨團及立委分別提出《財劃法》修正草案，累計達17種版本交鋒。行政院過去也曾有五度提出「財劃法」修法版本，但因未獲共識，在立法院屆期不連續而未完成修法。

稅款 財劃法 財政部

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