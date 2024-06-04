投資台灣三大方案突破2.2兆 經部擬延長至116年

經濟部長郭智輝明天將到立法院經濟委員會首次接受質詢，他上任後提出「境內關外、境外關內」產業政策，並規劃延長實施投資台灣三大方案至116年，鎖定半導體及AI供應鏈產業，後續將向國發會等單位爭取預算支持。

「投資台灣三大方案」自108年7月1日開始實施，包括歡迎台商回台投資、根留台灣企業加速投資及中小企業加速投資行動方案，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，原定推動至110年底止，為因應淨零轉型和全球供應鏈轉移等趨勢，行政院111年拍板3大方案延續至113年。

郭智輝明天將出席立法院經濟委員會報告業務概況，經濟部今天出爐的報告指出，將在「境內關外、境外關內」的創新經濟發展模式下，讓世界走進台灣的同時，延伸台灣經濟國力，透過供應鏈以大帶小的模式，赴海外設立科技產業園區，帶領中小企業共同拓展國際市場。

境內關外方面，經濟部進一步說明，台灣具備半導體、精密機械等完整產業聚落，國際半導體及AI指標大廠都來台尋求供應鏈合作機會，未來將加強對外招商引資，針對外資重大投資案件，規劃建立預審及快速審查機制，提供更便捷的投資環境。

同時，「投資台灣三大方案」規劃延長實施至116年，其中「歡迎台商回台投資方案」將擴大適用至全球台商，持續擴大台灣經濟成長的動能。根據最新統計，「投資台灣三大方案」已吸引1492家企業，投資額超過新台幣2兆2875億元。

內需部分，經濟部表示，以台灣美食、大健康產業及銀髮養生為主要訴求，帶動服務業附加價值提升，並擴大吸引日本、菲律賓及越南等亞鄰國家來台消費，將比鄰經濟體擴大為內需市場範疇。

因應AI技術浪潮，經濟部表示，未來5年AI 進入成長爆發期，必須加速台灣AI產業創新、產業AI應用，爭取國際大廠免費提供AI超級電腦部分算力資源，加速建構台灣專屬的生成式AI核心技術，同時協助業者開發生成式AI應用示範案例，藉此建立生成式 AI 自主研發技術，實現「AI 產業化」目標。

經濟部表示，將攜手產業公協會、國際大廠、學校及培訓機構，公私協力建構產業AI課程，預計至117年培育 20萬名 AI 人才，並整合補助、稅務抵減等政策工具，輔導企業導入AI應用，提升製造業AI應用普及率至少 50%。

供電方面，經濟部表示，隨著AI投資、雲端運算、半導體設廠持續增加下，也將務實寬估電力成長，並每年滾動修正未來5至10年用電需求，降低電力供需預測誤差。

新增和除役機組部分，經濟部表示，2025年以前已規劃新增7部燃氣機組共833萬瓩，扣除除役機組597萬瓩，供電淨增加236萬瓩；其中，豐德3號機、大潭9號機、大潭7號機及興達新1號機陸續上線後，可因應夏季尖峰用電高峰，並可確保10月空污季燃煤機組降載時的用電需求。

經濟部表示，非核家園是法定目標，將持續全面發展綠電，維持安全穩定供電。至於核電是否延役涉及修法議題，目前國內對於核電廠的使用期限、何時除役等步驟，均於法律中明確規範，但可確保核安、能處理核廢料及有社會共識仍是重要前提，也會持續關注全球各項核能新技術的發展。

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