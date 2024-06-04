駐休士頓辦事處與年輕學人交流 介紹台灣科研計畫

中央社／ 華盛頓4日專電

美國南部地區專業人士團體「美南國建協進會」日前舉辦科學工程技術研討會，駐休士頓台北經濟文化辦事處官員出席交流，介紹台灣發展半導體產業的成就，鼓勵與會學生參與台灣的科研計畫。

以年輕專業人士及學生為主要成員的美南國建協進會（The Association of Chinese American Professionals，ACAP）1日舉辦科學工程技術研討會，會議主題包括環保、健康、奈米及複合科技、人工智慧、能源等。

駐休士頓辦事處長蕭伊芳致詞指出，台灣在半導體領域的實力卓越，近年全球知名度提升，歸功於台灣長期將開發先進半導體技術作為科技發展的重要核心，及台灣重視教育與勤奮的精神，台灣如今被譽為「矽島」。

辦事處科技組組長陳品銓參與研討會的科普講座，介紹國科會人才交流計劃與台灣舉辦科普活動的成果，鼓勵與會學生進入大學後申請國家實驗研究院下各研究中心的實習計畫、或參與國科會的「外籍高階人才來台實習計畫」。

辦事處發布新聞稿指出，研討會也邀請台灣工業技術研究院（ITRI）機械與機電系統研究所所長饒達仁，以「打造新世代智慧工廠」為題進行專題演講，說明如何利用人工智慧提高現代製造業的效率和生產力。

新聞稿指出，美南國建協進會是美南地區最主要的學人團體之一，長期與辦事處科技組合作，研討國科會推動的重要科技關鍵領域議題，與來自台灣的人士交流。今年有約200多位專業人士與年輕學人參與研討會。

人工智慧 半導體 實習

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