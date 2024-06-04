電信業行動寬頻服務 NCC：持續督促落實個資保護

外界關注電信業個資保護議題，NCC今天表示，電信業適用的「行動寬頻服務（4G/5G）定型化服務契約條款」，已訂有個資保護條款內容，如有個人資料蒐集目的外的利用，應先取得用戶同意，將持續督促電信業落實用戶個資保護。

民進黨政策會執行長王義川日前指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外的群眾資訊，引發爭議，也連帶讓外界檢視電信業相關服務契約，質疑國家通訊傳播委員會（NCC）失職、多年未修訂行動通信網路業務服務契約範本等。

NCC今天晚間發布新聞稿澄清，外界關切的「行動通信網路業務服務契約範本」，是規範第3代行動通信業務（3G）所提供服務，因3G業務已在2018年12月31日終止，已不再適用這份契約範本。

NCC指出，依電信管理法第17條規定，已核定現行「行動寬頻服務（4G/5G）定型化服務契約條款」，其中第37條已訂有個資保護條款內容，包括業者依個資法所蒐集、處理、利用的用戶資料，應負保密義務與採取適當安全措施，如有個人資料蒐集目的外的利用，應先取得用戶同意等。

NCC說明，目前3大電信業者都已取得資安及個資保護的國際認證，為保障用戶去識別化數據及隱私權益，NCC將依「國家通訊傳播委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法」第3條第3項規定，督促業者進一步導入個人資料去識別化的驗證標準規範，以精進電信事業的個資保護機制，使業者的去識別化程序與稽核機制更加完善。

NCC強調，將持續精進電信事業「個人資料檔案安全維護計畫」及相關規範，並辦理實地個資行政檢查作業等，以維護用戶個人資料及隱私權益。

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