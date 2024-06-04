川普如返白宮...金控前總座示警：繫好安全帶 地緣政治擦槍走火率攀高

近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，掀起世界目光聚焦台灣科技產業，台股真能因此上3萬點？北威論壇4日討論《美國2024降息政策的影響》，與會中信金控首席經濟學家林建甫認為，AI題材與資金行情仍在，注意高檔震盪；國票金前總經理、暢銷作家丁予嘉同意AI趨勢，但示警投資人注意，假設川普當選美總統，「在座各位要繫緊安全帶」。

丁予嘉認為，華爾街對地緣政治風險充耳不聞，政治本質就是愚蠢，民眾不要抱太大希望，且假設川普當選美總統，「絕對不是一件好事，震盪會超級大」，因為「地緣政治擦槍走火的機率，將會非常高」，屆時「在座各位要繫緊安全帶」。

北威論壇今日邀請丁予嘉、林建甫以及台灣經濟研究院董事長吳中書、台大財務金融系兼任教授劉憶如開講，與會學者認為，美國聯準會今年年底前將降息，假設川普當選美國總統，因其偏向市場，對利率敏感度高，明年降息速度將會更快，且更可能偏向貶值美元。

劉憶如認為，美過去70年間啟動14次升息循環，11次衰退作結，這一次即有可能是第四次例外，但可以維持多久？假設川普當選，美元將貶值又降息，以及其喊出移民政策緊縮，屆時工作人口少、工資漲幅高、加深通膨壓力，美元貶值意指購入海外進口商品價格攀高，課徵關稅同樣加註通膨壓力，川普又偏愛低利，最糟將可能出現停滯性通膨。

吳中書認為，美通膨陰霾仍在壟罩但正在緩步消退，近期國際原油價格下跌，通膨應可趨緩，供應鏈改善與自動化促使成本下降，但美今年降兩次有點勉強、一次看得到，越晚降息負面衝擊越高，尤其商用不動產弱，中小型區域銀行壓力大。

劉憶如認同川普當選，降息機率與幅度降更大，此外，川普也偏愛貶值美元，當利率下降，敏感度高行業是高科技業相關，因投資人看高科技股股價，都反映市場對其未來營收預期心理。

丁予嘉認為美聯準會（Fed）今年一定降息，但9月不會降，同意美經濟短線可以、赤字也OK，最擔憂是地緣政治沒搞好，聯邦赤字會非常大，將會有排擠效果，什麼時候地緣政治不好？就是川普當選時候，因他的競選語言很多都是矛盾，很可能當選不會這樣做，處理外交事務跟拜登不同，假設「川普當選，地緣政治擦槍走火機率會非常高」。

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