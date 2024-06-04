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首次最低工資諮詢會議 勞動部：預計6月召開

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照
勞動部。圖／聯合報系資料照

《最低工資法》今年1月1日起正式上路，取代過去基本工資審議。勞動部4日表示，預計於第3季召開最低工資審議會，擬定明年的最低工資數額，保障基層勞工的經濟生活。而為容納更多元意見，將在6月召開首次「最低工資諮詢會」，盼勞資雙方建立良善互動基礎。

因主計總處預測通膨仍超過2%警戒線，同時在AI需求強勁下，今年經濟成長率上修，外界預期明年最低工資調幅4%起跳。

據《最低工資法》規定，由勞、資、政、學四方代表組成最低工資審議會，於每年第3季召開會議，決定當年度的最低工資調整方案。各界預估，明年最低薪資有望調整，但幅度仍待審議會定奪。

勞動部表示，在審議會之前，會先召開「最低工資諮詢會」，除原有審議會成員外，再新增勞、資各三名代表、研究小組二名學者與會，勞動部代表由次長許傳盛出席，共30名成員召開。

勞動部指出，過去勞資溝通與交流的重要平台為「基本工資工作小組」，在修法後，由「最低工資諮詢會」形式延續，並於每年審議會前先召開諮詢會，讓勞資雙方有良好互動，今年首次諮詢會預訂於6月召開。

勞動部進一步說明，現行的《最低工資法》，已將最低工資所需參考的社會經濟指標明確入法，相關審議機制更加完善周延。其中與勞工實質購買力息息相關的「消費者物價指數年增率」，已列為審議之應參採指標；並將「國家經濟發展狀況」、「民生物價及生產者物價變動狀況」、「各業產業發展情形及就業狀況」及「各業勞工工資」等十項指標，列為得參採指標，並會就整體經濟社會情勢通盤考量。

勞動部補充，6月所進行的會議為諮詢會、審議會聯席會議，本次修法新增的研究小組，先行就客觀數據提供評估機制報告送交聯席會議，以利聚焦共識討論。研究小組每年將產出二份評估報告，一次為4月底，另一次則為第3季審議會前一個月。

勞動部 消費者物價指數

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