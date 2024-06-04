AI時代來臨 經長郭智輝：助IC設計業拚五年內躋身全球前二

經濟部長郭智輝4日表示，台灣科技實力在AI時代扮演關鍵角色，經濟部將協助國內IC設計廠商投入先進晶片及系統的研發與創新，目標是讓我國IC設計業者在五年內躋身全球前二名。此外，在產業政策推動方面，經濟部將積極推動產創條例第10之1修法。

台北國際電腦展（COMPUTEX）今開幕，產官學等大咖齊聚一堂，經濟部長郭智輝在開幕致詞時做了以上表示，並強調今天的台北國際電腦展（COMPUTEX）正式預告AI時代的來臨。

郭智輝指出，全球九成以上的高階晶片集中在台灣生產，台廠在先進製程技術領先全球，是各國開發新興科技的重要夥伴。此外，台灣民主法治、亞太關鍵戰略位置等要素也受到國際信任，國際大廠紛紛來台投資、設置研發中心。

為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，郭智輝說，經濟部將協助我國IC設計廠商投入先進晶片及系統的研發，並加速產業對新技術的創新突破，政府已啟動晶創方案，提升業者對高技能運算、高階AI半導體技術，確保我國IC設計業者在五年內能夠進入全球前二名。

同時，郭智輝還提到，經濟部將推動產創條例第10之1條的修法，除了保留5G、智慧機械、資安設備或服務的投資抵減外，還將擴大範圍增列淨零設備、AI應用和IC設計軟體等項目。

另為協助中小企業海外布局，經濟部將規劃以大帶小策略，大企業帶領中小企業，參與AI供應鏈發展與投資，聚焦在日本、歐盟、東南亞和美國等地建立台商生產聚落，提供相關服務，降低中小企業海外設廠的障礙。

此外，郭智輝也強調，未來AI技術將覆蓋人類食衣住行、教育、娛樂以及健康醫療，台灣科技實力在AI時代居於關鍵地位。郭智輝並描繪，或許以後叫我們起床的不是鬧鐘，而是智慧管家，還有無人機送早餐、智慧電動車載我們去上班、智慧醫療追蹤全天候健康狀況；這些願景是以半導體產業為基礎核心，從半導體、筆電、伺服器到車用電子等應用，台廠都可以快速了解市場需求，扮演關鍵角色。

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