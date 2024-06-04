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經濟學家：日圓過度貶值 現在已到最低點

中央社／ 台北4日電
日本央行今年結束負利率政策，但未能挽救日圓疲態，日圓兌美元貶勢洶洶，一度摜破160大關。圖為日圓示意圖。 （路透）
日本央行今年結束負利率政策，但未能挽救日圓疲態，日圓兌美元貶勢洶洶，一度摜破160大關。圖為日圓示意圖。 （路透）

日本央行今年結束負利率政策，但未能挽救日圓疲態，日圓兌美元貶勢洶洶，一度摜破160大關。不過中信金控首席經濟學家林建甫認為，日圓匯價已到低點，預估下半年在日本升息、美國聯準會降息之下，日圓將止貶回升。

日本央行今年3月結束負利率政策，是自2007年2月以來首次升息，也是日銀長期貨幣寬鬆政策的轉捩點，但日圓不升反貶，讓市場大感意外。

北威今天舉行「美國2024降息政策的影響」論壇，林建甫受邀出席，分享他對於美國聯準會利率政策的看法以及連鎖效應。

林建甫指出，今年以來，日圓貶勢超乎大家預期，成為金融市場矚目焦點，外界好奇為何日本央行升息後，日圓不升反貶；主要是美國經濟穩健且通膨降溫缺乏進展，導致市場對聯準會降息預期縮減，美債殖利率上升，隨著美日利差擴大，日圓續貶。

根據日本調查機構的數據，日本企業多認為日圓過度貶值，合理價位應在110至120之間。

林建甫表示，預估未來幾個月美債殖利率偏跌，若加上日本第3季升息、美國聯準會降息，日圓就可能止貶回升，「日圓現在基本上應該就是最低點，再來應該要回來了」。

不過林建甫補充，直到年底，日圓兌美元可能頂多升至145至150的區間。

至於新台幣匯率展望，林建甫同樣認為現在匯率已是低點，他點出3因素將影響新台幣匯率，一是台灣經濟基本面；第2，美國聯準會貨幣政策及地緣政治風險，影響國際美元指數，第3是人民幣匯價走勢。

林建甫說明，國際美元後續下滑幅度可能有限，但台灣出口持續好轉，加上資金流向改變，ETF熱潮顯示台灣民眾傾向把錢留在國內投資，「新台幣未來會走強，而且有支撐」。

日圓 日本央行 美國聯準會

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