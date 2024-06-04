英特爾CEO基辛格發表新晶片Xeon 6 將與台灣持續合作
台北國際電腦展今天在南港展覽館舉行，美國晶片大廠英特爾（Intel）執行長基辛格針對AI與產業趨勢發表談話，並發表新產品Xeon 6晶片，擁有 E cores，是根據Intel 3的首款產品，運算能力更強，在伺服器機櫃也能省下更多空間，希望搭配Gaudi成為資料中心解決方案。
同時基辛格還宣布了一項重要合作計劃，英特爾將與多家台灣本地科技公司合作，共同開發新一代半導體技術，將進一步鞏固台灣在全球科技產業中的領先地位。
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