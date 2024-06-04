最低工資首次諮詢會 勞動部預計6月召開

最低工資法已於今年1月1日上路施行，勞動部今天表示示，將於今年第3季召開最低工資審議會議，在此之前；首次最低工資諮詢會預計6月召開，希望讓勞資雙方建立良好互動的基礎。

勞動部今天發布新聞稿指出，過去「基本工資工作小組」是勞資溝通與交流的重要平台，現在將以「最低工資諮詢會」的形式延續。

勞動部說明，最低工資法將最低工資參採的社會經濟指標明確入法，其中與勞工實質購買力相關的「消費者物價指數年增率」，已列為審議應參採指標；並將「國家經濟發展狀況」、「民生物價及生產者物價變動狀況」、「各業產業發展情形及就業狀況」及「各業勞工工資」等10項，列為得參採指標以利通盤考量。

勞動部強調，本次創設跨領域研究小組先行評估機制，成員包括學者專家及政府機關代表，由研究小組客觀的就審議指標數據資料綜合評估，作成研究報告及調整建議，提供審議會審議參考，以利於聚焦討論形成共識。

勞動部將於今年第3季召開最低工資審議會議，屆時由勞、資、學、政四方委員代表，依法定審議指標，共同討論，審慎決定首次的最低工資數額，保障基層勞工的經濟生活。

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