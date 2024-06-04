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經濟部攜手明泰、光寶、聯發科推出O-RAN基站全產品線

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
COMPUTEX 2024 經濟部科技研發主題館今(4)日舉辦開幕儀式，展出近20項技術與產業成果。圖左起為方陣聯合執行長朱伯倫、光寶科技智能生活應用事業部總經理江鴻翔、工研院執行副總暨總營運長余孝先、經濟部產業技術司司長邱求慧、明泰科技無線寬頻網路事業體總經理陳世賢、聯發科技通訊系統設計部協理孫偉男、傑萌生技執行長林靖婷。記者李珣瑛/攝影
COMPUTEX 2024 經濟部科技研發主題館今(4)日舉辦開幕儀式，展出近20項技術與產業成果。圖左起為方陣聯合執行長朱伯倫、光寶科技智能生活應用事業部總經理江鴻翔、工研院執行副總暨總營運長余孝先、經濟部產業技術司司長邱求慧、明泰科技無線寬頻網路事業體總經理陳世賢、聯發科技通訊系統設計部協理孫偉男、傑萌生技執行長林靖婷。記者李珣瑛/攝影

經濟部4日於Computex展中舉辦「經濟部科技研發主題館」開幕儀式，主題館匯集工研院、金屬中心、紡織所、設研院等4大研發單位及明泰（3380）科技、聯發科技（2454）、光寶科技（2301）、緯穎科技（6669）四家廠商，展出近20項創新科技。

例如適用陸海空的通訊解決方案-「O-RAN戶外基站」，從sub-6 GHz、毫米波到低軌衛星全部產品線功能已開發完成。在地面部分攜手明泰科技開發sub-6GHz高功率微基站、與光寶科技合作開發大傳輸量的毫米波基站，已切入歐美日智慧農業、智慧工廠等應用場域。在低軌衛星部分，與聯發科技合作完成全球首通NTN手機直連低軌衛星影音傳輸，達成海空覆蓋無死角，推進Pre-6G 全域通訊新紀元。

經濟部產業技術司邱求慧司長表示，COMPUTEX為全球資通訊產業最重要的年度盛會之一，AI資通訊是帶動新一波產業投資與數位轉型的關鍵基石，臺灣受惠於AI、車用電子等新興科技應用商機擴展，我半導體及資通訊產業極具競爭力。今年產業技術司以主題館方式展現近20項的資通訊科專研發產業化成果，希望透過此次展會，彰顯台灣堅實的科技動能與產業優勢，進一步帶動產業國際合作。

展館其他亮點還有可即時許願的「祈福點燈互動系統」：係利用互動顯示技術，整合Line App訊息傳輸技術，民眾可自行上傳祈福內容，並用AI技術可過濾不雅訊息。此技術還可打造3D數位分身，2D照片運用生成式AI，只要30秒即可快速生成3D模型。相較目前國外最快仍需7分鐘，此技術將創造更多應用可能性，並已與聯嘉光電、成輝光電、方陣聯合等廠商合作。

同時，也展出AIoT健康管理的「非接觸式廣域生理感測技術」，已創造聯盟產業生態系，累積技術授權近千萬，可即時分析、多元穿戴，從嬰幼兒照護到寵物健康照護，跨族群多元應用。以及協助機械螺絲龍頭廠芳生全面提升競爭力的「5G AIoT扣件解決方案」，獲得歐洲客戶公司下單機械螺絲急單生產，帶動業者生產效能提高10％。

此外，還有已經與X光平板產業龍頭廠商睿生光電合作的「可撓型鈣鈦礦 X光感測技術」，可用於工業用非破壞性檢測領域，並在南科廠內完成實廠驗證等。未來產業技術司將持續在前瞻技術開發上更關注跨界應用，攜手產業共譜臺灣資通訊新商機。

工研院展示與睿生光電合作開發的鈣鈦礦X光感測技術，圖左起為工研院執行副總暨總營運長余孝先、經濟部產業技術司司長邱求慧、睿生光電經理周一塵、工研院綠能所組長林福銘。記者李珣瑛/攝影
工研院展示與睿生光電合作開發的鈣鈦礦X光感測技術，圖左起為工研院執行副總暨總營運長余孝先、經濟部產業技術司司長邱求慧、睿生光電經理周一塵、工研院綠能所組長林福銘。記者李珣瑛/攝影

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