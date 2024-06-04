經長郭智輝宣示 5年內讓台灣IC設計躋身全球前二

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日盛大開幕，產業大咖齊聚以AI為主題的世界級重要展覽，經濟部長郭智輝應邀出席開幕典禮致詞，描繪未來AI融入的生活：無人機送早餐、智慧電動車載我們去上班、智慧醫療追蹤全天候健康狀況；郭智輝表示，經濟部將協助國內IC設計廠商投入先進晶片及系統的研發與創新，目標是讓我國IC設計業者在5年內躋身全球前兩名。

郭智輝指出，未來AI將全面覆蓋人類的食衣住行育，乃至於健康，台灣的科技實力居於AI世代的關鍵地位，今天的COMPUTEX正式預告這個時代的來臨。

隨著AI帶來的各項便利，從前的各種夢想都將在日後的生活中實現，郭智輝說，或許以後叫我們起床的不是鬧鐘，而是智慧管家，無人機會幫我們送早餐，智慧電動車載我們去上班，智慧醫療追蹤我們一整天的健康狀況；這些飛速發展的生活規律及想像，都是以半導體產業為技術核心。

郭智輝指出，產業透過智慧化轉型來提升競爭力已是勢在必行，優質精密的晶片是產業智慧化不可或缺的，這是台灣的機會也是責任，目前有9成以上的高階晶片集中在台灣生產，台灣在晶片的先進製程上領先全球，能製造出與新興科技完全結合的晶片，所以台灣是世界各國開發新興科技不可或缺的夥伴。

台灣除了擁有全球第一的半導體製造技術外，郭智輝表示，台灣的民主法治及位居亞太戰略關鍵位置等要素，也獲得國際企業的信任，因此，國際大廠近期紛紛來台投資、設置研發中心。

為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，郭智輝說，經濟部將協助我國IC設計廠商投入先進晶片及系統的研發，加速產業對新技術創新的突破，政府已啟動晶創方案，提升業者對高技能運算、高階AI半導體技術，確保我國IC設計業者在5年內能夠進入全球前兩名。

同時，經濟部將推動產創條例第10之1條的修法，除了保留智慧機械、5G、資安設備或服務的投資抵減外，還將擴大範圍，將購買節能減碳、AI應用、IC設計軟體等，也納入投資抵減項目；並發揮以大帶小策略，大企業帶領中小企業，參與AI供應模式設計面的發展與投資。

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