中小企業不可不知 勤業眾信整理五大租稅優惠

據經濟部的《2023年中小企業白皮書》，2022年台灣中小企業家數占全體企業達98%；就業人數占全國就業人數八成；銷售額占比也超過五成，顯示中小企業是台灣經濟的要角。勤業眾信彙整中小企業五大租稅優惠，讓企業能了解自身是否適用相關稅捐減免。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫表示，依現行《中小企業認定標準》，「中小企業」是指在台依法設立，且實收資本額在1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人的事業。

為促進中小企業的健全發展，政府於1991年施行《中小企業發展條例》，針對稅捐減免訂有特別規範，勤業眾信於是整理五項租稅優惠供企業參考。

首先是土增稅相關優惠。如果中小企業（投資人）以工業區土地作價投資另一中小企業（被投資人），並以被投資人的股票作為納稅擔保，投資人應繳納的土增稅，得自土地作價投資當年度起，分五年平均繳納。不過，土地僅以供被投資人自用為限；如非供自用或再轉讓時，尚未繳納的稅款應一次繳清。

另外，若中小企業因應都市計畫實施或防治污染等特定原因，需遷廠至工業區或都市計畫工業區等的工業用地，導致原有工廠用地須出售或移轉時，可按最低稅率20%繳納土地增值稅。但遷廠後三年內，如有將新的工廠用地轉讓給他人的情況下，應補繳前述減徵的土地增值稅。

第二是研發支出投資抵減優惠。中小企業因開發新產品、新服務或新原料等態樣而發生的支出，在符合相關條件且申請取得主管機關核准，得擇一按該支出金額的15%抵減當年度應納所得稅額，或按10%分三年度內抵減（包含20%本稅及5%未分配盈餘稅，但以不超過當年度應納稅額30%為限）。

此外，供研發使用且耐用年數二年以上的儀器設備，可按所得稅法固定資產耐用年數表所規定年數，縮短二分之一來計算折舊，享受折舊費用提早認列，節省所得稅資金成本。

第三是智慧財產權作價股票緩課優惠。中小企業或個人以其擁有的智慧財產權，讓與非上市／櫃或興櫃公司（包括中小企業）所取得的新發行股票，免予計入當年度所得課稅。待之後實際轉讓、贈與或作為遺產分配時，始按移轉時的時價並扣除相關成本或費用後課稅。如無法提出成本證明，得按轉讓價格的30%作為股票的取得成本。

戴群倫提醒，股票發行公司於辦理股票移轉過戶時，應於移轉次日起30日內向所在地稅捐稽徵機關申報，以避免罰鍰。

第四是提撥投資損失準備。中小企業開發公司對成立未滿五年的中小企業投資，經主管機關核准後，申報營所稅時，可按投資總額20%範圍內提撥投資損失準備，供實際發生損失時充抵之。不過，若在提撥五年內無實際投資損失發生，則應於第五年轉列收益課稅；或若公司遇解散、撤銷、廢止、合併或轉讓時，提撥的投資損失準備有累積餘額者，亦應轉作當年度收益課稅。

前述中小企業開發公司，是指實收資本額2億元以上，公司名稱中載有「中小企業開發」的股份有限公司，並經營特定業務（包括對中小企業投資或諮詢顧問服務等），且取得中央主管機關認定證明書為限。

第五則是薪資加成減除優惠。經濟部於日前預告修正《中小企業發展條例》內容，其中針對第36條之2提出兩項更高的優惠，第一是增僱特定對象員工（24歲以下及45歲以上本國籍員工）且提高企業整體薪資給付總額，申報所得稅時，增僱薪資費用加成減除率為150%，現行除增僱24歲以下員工薪資的減除率為150%外，其餘增僱薪資適用130%減除率。

第二是調高本國籍基層員工之平均薪資給付水準時，可就每年非因法定基本工資調整，而增加支付本國籍現職基層員工薪資的費用加成減除率為150%（現行減除率為130%）。

戴群倫進一步指出，待《中小企業發展條例》草案內容施行後，有關研發支出投資抵減、智慧財產權作價股票緩課及薪資加成減除等租稅優惠的施行期間，將延至2033年12月31日；其餘土地增值稅及提撥投資損失準備等，目前並未訂有落日期限。

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