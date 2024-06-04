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經長：助IC設計攻先進晶片系統研發 拚5年內全球前2

中央社／ 台北4日電

台北國際電腦展今天開幕，產官學等大咖齊聚一堂。經濟部長郭智輝表示，台灣科技實力在AI時代扮演要角，將協助台灣IC設計廠商投入先進晶片、系統研發，目標推升IC設計業者在5年內進入全球前2名。

郭智輝與數發部長黃彥男今天陪同總統賴清德出席「2024台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕典禮」。黃彥男致詞表示，今年台北國際電腦展主題是Connecting AI，而隨電腦產品越來越智慧化，是未來台灣產業發展的重要工具。

黃彥男進一步說明，數發部未來推動的3個工作重點，分別是打詐、強化數位韌性、推動數位產業；其中軟體、AI與資安都是重要技術，並希望在2026年成為新的兆元產業。為了推動AI產業，與國科會、國發會在新創與輔導共同努力，數發部會和產業密切合作，並讓全世界看到台灣科技實力。

郭智輝致詞表示，未來AI技術將覆蓋人類食衣住行、教育、娛樂以及健康醫療，台灣科技實力在AI時代居於關鍵地位，今天台北國際電腦展正式預告AI時代來臨。AI將協助實現智慧管家、無人機送早餐、智慧電動車、智慧醫療等願景，這些願景是以半導體產業為基礎核心，從半導體、筆電、伺服器到車用電子等應用，台廠都可以快速了解市場需求，扮演關鍵角色。

郭智輝指出，全球9成以上的高階晶片集中在台灣生產，台廠在先進製程技術領先全球，是各國開發新興科技的重要夥伴；此外，台灣民主法治、亞太關鍵戰略位置等要素也受國際信任，國際大廠紛紛來台投資、設置研發中心。

為掌握生成式AI技術等關鍵技術帶來的產業革命，郭智輝表示，將協助IC設計廠商投入先進晶片、系統研發，加速產業技術創新突破，晶創方案近期已經啟動，確保IC設計業者在5年內進入全球前2名。

產業政策推動方面，郭智輝表示，經濟部積極推動產創條例第10之1修法，除保留5G、資安設備等投資抵減，也將增列淨零設備、AI應用和IC設計軟體等項目。另為協助中小企業海外布局，規劃以大帶小策略，讓企業參與AI供應鏈發展，聚焦在日本、歐盟、東南亞和美國等地建立台商生產聚落，提供相關服務，降低中小企業海外設廠的障礙。

AI IC設計 電腦展

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