美國製造業景氣下行 法人預期：短期不變但逐步改善

美國5月製造業回落至48.7，擴張速度連續第二個月放緩、且是過去三個月來新低點。其中，新訂單指數從49.1再下挫至45.4，跌幅創近兩年來最大。另外，價格指數則從60.9回落至57 ，呈現高點回落情況高點回落。

另外，國內大型法人機構指出，觀察此次美國製造業指數，這次出口訂單指數回升至50.6，為過去四個月內第3次出現成長，以及僱用指數也回升至51.1擴張值之上，代表製造業整體景氣雖然仍呈現收縮情況不變，但主要受到高利率及總統選舉風險未明，讓部分廠商不願於此時增加設備支出投資下新訂單，事實上，原料或是雇用成本仍呈線改善情況不變。

展望未來，這次有7個產業報告5月商業活動萎縮情形，其中以木製品、塑膠和橡皮、機械為主，其他產業表示擴張速度加快，顯見AI需求熱絡不受製造業景氣萎縮影響，而傳統製造業景氣則仍受制高利率威脅，預期整體製造業景氣短期仍不會回到50擴張值之上，但仍會維持漸進改善態勢。

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