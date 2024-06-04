美國製造業景氣下行 法人預期：短期不變但逐步改善
美國5月製造業回落至48.7，擴張速度連續第二個月放緩、且是過去三個月來新低點。其中，新訂單指數從49.1再下挫至45.4，跌幅創近兩年來最大。另外，價格指數則從60.9回落至57 ，呈現高點回落情況高點回落。
另外，國內大型法人機構指出，觀察此次美國製造業指數，這次出口訂單指數回升至50.6，為過去四個月內第3次出現成長，以及僱用指數也回升至51.1擴張值之上，代表製造業整體景氣雖然仍呈現收縮情況不變，但主要受到高利率及總統選舉風險未明，讓部分廠商不願於此時增加設備支出投資下新訂單，事實上，原料或是雇用成本仍呈線改善情況不變。
展望未來，這次有7個產業報告5月商業活動萎縮情形，其中以木製品、塑膠和橡皮、機械為主，其他產業表示擴張速度加快，顯見AI需求熱絡不受製造業景氣萎縮影響，而傳統製造業景氣則仍受制高利率威脅，預期整體製造業景氣短期仍不會回到50擴張值之上，但仍會維持漸進改善態勢。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 瘋狂5月天 雙北、台南、高雄房屋買賣都寫新紀錄
▪ 房市赫見「北伐軍」專家曝實力雄厚、1原因促使北上
▪ 建商交屋入帳黃金期來了 熱潮有望延續三到五年
▪ 該招待房東嗎？妹子憂「常麻煩修東西」 他寧花小錢：不知何時有用
▪ 剛出社會「被爸媽逼買房」還抱怨嗎？眾鄉民見房市現況喊：後悔了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言