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再生醫療法三讀 非醫療機構違規最重罰2000萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院會4日三讀通過《再生醫療法》，根據三讀條文明定，未來非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高處新台幣2,000萬元罰鍰，而執行再生技術前應進行並完成人體試驗，但恩慈治療有條件免完成人體試驗。

《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》是國內發展再生醫學及細胞治療的根本大法。再生醫療是指以基因、細胞及其衍生物，用於治療、修復或替換人體細胞、組織及器官的製劑或技術。不過因擔心對特定廠商開大門，行政院不斷與朝野溝通，還從三法簡化成二法，終於完成三讀。

不過先前該案討論時有幾項爭點，包含人體試驗與否、是否納管異種細胞、胎兒權益把關及醫療機構成立營利機構的利益迴避問題。最終，修法版本要求除特殊情形外（恩慈療法），執行再生醫療都須完成人體試驗，也排除醫療機構成立營利性的再生醫療生技醫藥公司。

另條文也明訂，政府應每年公開再生醫療治療成效，包含案例數、治療效果、不良事件等；若有重大傷害或死亡，病患將得到救濟，若非醫療機構執行再生醫療行為，將重罰200萬以上2,000萬以下罰鍰。

新台幣 生技 立法院

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