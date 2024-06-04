立法院針對「再生醫療雙法」正進行三讀 今日有望過關

「台灣正處於AI時代的中心」這是輝達執行長黃仁勳近日再度旋風來台，最常表達重視台灣供應鏈的一句話。AI話題全球發燒，造就相關概念股股價狂飆，一度有高達17檔千元以上高價股，觀察這些「千金股」，多數都與AI有關。其中，股后世芯-KY今年更一度衝上4500元價位，5月1間揭露私募股東名單，亞馬遜認購，創辦人貝佐斯（Jeffrey Bezos）竟罕見出現在公告上，引起市場側目。 近年海外來台掛牌的KY股，在台灣多僅有辦公室，透明度低，加上部分企業傳掏空弊案暴雷，讓投資人遇到KY股都會特別小心，不過，今年適逢世芯在台股掛牌第10年，到底這家公司有什麼本事競逐股王，讓貝佐斯也埋單？

2024-06-04 09:54