立法院針對「再生醫療雙法」正進行三讀 今日有望過關
立法院4日上午正在開會討論事項處理法案，第一案及第二案分別為「再生醫療法草案 」、「再生醫療製劑條例草案」，因委員會已審查完竣且不需經朝野協商，故今日沒有意外，應可順利通過完成三讀。
有專家指出，這項歷經十年多規劃的「再生醫療法」，今日上午立法院院會開始依序處理「再生醫療法草案」及「再生醫療製劑條例草案」，因各黨團對依審查會通過條文通過均無異議，期待今天上午兩案都可順利完成三讀通過。
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