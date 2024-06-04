七年級生CEO時代來臨！42%企業執行接班人計畫，平均34歲開始栽培

即將進入股東會高峰期，許多企業也順勢加快董監改選換血腳步，掀起「高層交棒風」，yes123求職網「企業接班人與股東會旺季調查」結果顯示，有四成二企業正在執行接班計畫，合計七成企業有接班人計畫，比率創新高，平均34歲開始栽培，代表接下來「七年級生」，有望成為CEO的主要年齡層。

根據yes123求職網調查顯示，如果以「企業領導階層」來看，在最終決策制度上：有32.9%的公司透露，是屬於「一人裁定制」；也有31%屬於「三人以上群體制」；還有36.1%屬於「兩人共治制」。

不過相較下，上班族的想法又是如何？同樣以「企業領導階層」來看，勞方偏好公司「最終決策」的制度，依序為：69.3%支持「三人以上群體制」；18%支持「兩人共治制」；12.7%支持「一人裁定制」，比率算是最低。

至於「企業領導階層」的接班過程，資方認為平均應該要花3.7年完成交棒，稍稍短於去年(2023年)調查的3.9年；其中甚至有24%認為，在「一年(含)以內」就要交接完畢。

yes123求職網調查發現，對於「企業接班人」計畫，目前公司的進度是：41.6%是「有計畫，且正在執行中」；27.2%為「從未執行過，但已有計畫」；22.3%是「從未執行過，也沒有計畫」；8.9%為「曾經執行過，但目前沒有」。因此合計有68.8%的企業，屬於「有」接班人計畫，比率更破紀錄。

除了高於去年(2023年)的65.8%，前年的62.6%，還有2021年的56.8%，2019年的50.8%，以及2018年的48.9%；同時也共有50.5%，屬於「曾經或正在執行」接班人計畫。

假如曾經執行過或正在執行中，對於「企業接班人」計劃，選擇哪種「交棒方式」？調查顯示：54.9%屬於「專業經理人：傳賢不傳子」，高於去年的52.7%；代表其餘45.1%屬於「創辦人或大股東的後代、親戚、配偶：傳子不傳賢」。

接班人開始培養年紀平均落在33.7歲，略早於去年的34歲；而且其中甚至有33%的企業，是選在「30歲(含)以下」。

只是若想要順利完成「企業領導階層」的交棒與接班，公司方面覺得「最主要的難題」，在可複選狀況下，主要依序為：「交棒者與接班者兩者經營理念一致或分歧」(63.7%)、「交棒者是否完全釋出權力給接班者」(47.8%)、「交棒者與接班者兩者領導風格相同或迥異」(39.9%)，以及「基層員工對接班者地位的認同度」(38.6%)、「交棒者憂心能接班的人選太少」(27.8%)。

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